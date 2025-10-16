Mira Il Teatro Fa Centro Scopri tutto il programma della rassegna serale al Teatro Villa dei Leoni nel sito del Teatro cliccando qui . Si apre il sipario del Teatro Villa dei Leoni con l’edizione 2025-2026 della stagione teatrale di Mira il Teatro fa centro, progetto culturale promosso ed organizzato dal Comune di Mira in collaborazione con Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto. Da novembre a marzo saranno nove gli appuntamenti di teatro contemporaneo in cartellone, con titoli che spaziano dalla prosa, alla danza, alla narrazione: Massimo Dapporto e Fabio Troiano, Natalino Balasso, Francesco Piccolo e Pif, Filippo Nigro solo alcuni nome della rassegna. INFORMAZIONI NUOVI ABBONAMENTI DAL 17 OTTOBRE 2025 ore 11 con i seguenti orari: – IN BIGLIETTERIA DI VILLA DEI LEONI: – 17, 24, 31 ottobre ore 11-14 – 22 e 29 ottobre ore 17-19 – ONLINE solo abbonamento intero su www.vivaticket.com e www.teatrovilladeileonimira.it Le riduzioni applicabili sono over 65, under 30, soci Coop e Associazioni del territorio. Inaugura la stagione il 7 novembre alle ore 21.00 Stivalaccio Teatro in BUFFONI ALL’INFERNO, un decamerone buffo e tragico. Il 28 novembre Massimo Dapporto e Fabio Troiano approdano a Mira con PIRANDELLO PULP, uno spettacolo che sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i già precari equilibri. Il 13 dicembre alle ore 21.00 è la volta di COB Compagnia Opus Ballet in LE QUATTRO STAGIONI. Antonio Vivaldi, non solo compositore, ma grande esperto di strumenti musicali, ha creato quest’opera come una vera e propria immensa sceneggiatura cinematografica. Il 21 dicembre alle ore 18.00 sale sul palcoscenico Natalino Balasso in GIOVANNA DEI DISOCCUPATI un apocrifo brechtiano, una drammaturgia originale che Balasso immagina come “un falso scritto sotto dettatura”. Il 24 gennaio alle ore 21.00 va in scena WONDER WOMAN, di Antonio Latella e Federico Bellini. Uno spettacolo che narra di una violenza, dove la vittima diventa però una “Wonder Woman” contemporanea, in lotta per ristabilire una verità che viene continuamente negata. Il 7 febbraio alle ore 21.00 il Gruppo artistico Raccontar di Ofelia e il Gruppo musicale Calicanto sono protagonisti di CALICANTO PER RACCONTAR DI OFELIA, tratto dal romanzo di Luisa Antonini “Ofelia. Storia di canto, di terra e di amore”. Un momento artistico per riflettere su fatti storici ancora poco noti. Il 21 febbraio alle ore 21.00 troviamo Francesco Piccolo e Pif in MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITÀ, un’ora e mezzo di irresistibili racconti in bilico fra il reale e il surreale, di riflessioni sui nostri tempi. Il 14 marzo alle ore 21.00 è la volta de LA SIGNORA DELLE CAMELIE su drammaturgia di Giovanni Ortoleva. Uno spettacolo teso tra l’Ottocento e l’ultra contemporaneo che racconta, insieme agli struggimenti e alla nobiltà d’animo, della sua eroina, il voyeurismo e la perversione di una società che sfoga le sue tensioni sul corpo della donna. Chiude la stagione il 21 marzo alle ore 21.00 Filippo Nigro in IL PRESIDENTE. Tratto dal testo di Davide Carnevali, lo spettacolo racconta di un ex presidente che, dopo aver lasciato il suo incarico, si trova a riflettere sulla sua vita, le sue scelte e le conseguenze delle sue azioni.

