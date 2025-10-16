MilanoSpettacolo

spettacoli del mese di novembre 2025

 Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli

Programmazione spettacoli del mese di novembre 2025:


4 – 7 novembre 2025 –  Teatro degli Angeli 
“Voland” (BULGAKOV CABARET #2)
/PAOLO BIGNAMINI, MARIO CEI, MARIA LAURA PALMERI

A partire dal capolavoro di Michail Bulgakov, questa riscrittura de “Il Maestro e Margherita” sposta la vicenda dalla Mosca staliniana alla Milano di oggi; si concentra su singoli personaggi e ne dipana la storia e il punto di vista da nuovi angoli della storia attuale.

6 – 9 novembre 2025 – Teatro Oscar 
“La locandiera”

/ANDREA CHIODI, TINDARO GRANATA, MARIANGELA GRANELLI
Attraverso piccole bambole, maschere e costumi del repertorio goldoniano, lo spettacolo mette in scena in modo efficace i rapporti tra i personaggi e la straordinaria macchina teatrale che è “La Locandiera”.

13 novembre 2025 – Teatro degli Angeli
“La buca”
/NERVAL TEATRO

Un percorso denso di sorprese e di inventiva che si scatena a partire dalla reinvenzione delle situazioni e della natura dei personaggi beckettiani: Carlo De Leonardo, attore diversamente abile, e Maurizio Lupinelli restituiscono l’essenza stralunata e surreale dei personaggi di Samuel Beckett.

18 – 30 novembre 2025 – Teatro Oscar
“La fregatura di avere un’anima”
/GIACOMO PORETTI

Uno spettacolo dove la parola “anima” apre una profonda riflessione sulla sfida che si introduce nella vita di ogni genitore che, dopo aver generato un figlio, si trova a dover plasmare anche la sua anima. 

20 – 23 novembre – Teatro degli Angeli 
“Gli amanti”

 (BULGAKOV CABARET #2)
/PAOLO BIGNAMINI, MARIA LAURA PALMERI, ANTONIO PERRETTA
Racconta la storia di un giovane scrittore milanese, il Maestro, che fallisce nel realizzare il proprio sogno artistico scrivendo un romanzo su Ponzio Pilato. La sua disfatta, vista attraverso gli occhi dell’amata Margherita, diventa un atto d’amore assoluto: lei stringe un patto col diavolo per riscrivere il destino.

