Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli Programmazione spettacoli d el mese di novembre 2025 :

4 – 7 novembre 2025 – Teatro degli Angeli

“Voland” (BULGAKOV CABARET #2)

/PAOLO BIGNAMINI, MARIO CEI, MARIA LAURA PALMERI

6 – 9 novembre 2025 – Teatro Oscar

“La locandiera”

/ANDREA CHIODI, TINDARO GRANATA, MARIANGELA GRANELLI A partire dal capolavoro di Michail Bulgakov, questa riscrittura de “Il Maestro e Margherita” sposta la vicenda dalla Mosca staliniana alla Milano di oggi; si concentra su singoli personaggi e ne dipana la storia e il punto di vista da nuovi angoli della storia attuale.

Attraverso piccole bambole, maschere e costumi del repertorio goldoniano, lo spettacolo mette in scena in modo efficace i rapporti tra i personaggi e la straordinaria macchina teatrale che è “La Locandiera”.



13 novembre 2025 – Teatro degli Angeli

“La buca”

/NERVAL TEATRO

Un percorso denso di sorprese e di inventiva che si scatena a partire dalla reinvenzione delle situazioni e della natura dei personaggi beckettiani: Carlo De Leonardo, attore diversamente abile, e Maurizio Lupinelli restituiscono l’essenza stralunata e surreale dei personaggi di Samuel Beckett.

18 – 30 novembre 2025 – Teatro Oscar

“La fregatura di avere un’anima”

/GIACOMO PORETTI