Musei in Musica, i Musei Civici di Roma Capitale aperti in orario serale

Sabato 29 novembre, dalle 20.00 alle 2.00 di notte, con un biglietto di ingresso pari a 1 eur

Sarà sabato 29 novembre l’appuntamento di quest’anno con la nuova edizione di Musei in Musica. I Musei Civici di Roma Capitale saranno straordinariamente aperti a tutti in orario serale, dalle 20.00 alle 2.00 di notte, con un biglietto di ingresso pari a 1 euro o completamente gratuito per i possessori di Roma MIC Card. Oltre ad ammirare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso, sarà possibile assistere a un ampio programma di concerti e spettacoli dal vivo.

La selezione degli eventi che si svolgeranno negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale avverrà attraverso l’avviso pubblico “Musei in Musica 2025” pubblicato da Zètema Progetto Cultura sul sito www.zetema.it. Gli enti, le associazioni, le società e gli altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare i propri progetti entro le ore 12.00 del 10 novembre 2025, previa compilazione della documentazione necessaria scaricabile al link: https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_detail.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/openProcedura.action¤tFrame=7&codice=A00127

“Musei in Musica, che apre le porte dei nostri Musei Civici la notte del 29 novembre ospitando un programma ricco di concerti, performance e spettacoli dal vivo, è un modo straordinario di accedere al nostro patrimonio artistico – dichiara l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio –. Il bando che mette a disposizione questo eccezionale palcoscenico è un’opportunità per costruire un dialogo sempre aperto con associazioni, società e soggetti che producono cultura a Roma.

Desideriamo diffondere il più possibile le opportunità di conoscere e amare la sua bellezza, di diffondere le opportunità di aggregazione, di piacere, cultura per tutti e tutte”.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Musei Capitolini Centrale Montemartini, Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis, Villa di Massenzio.

La manifestazione è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.