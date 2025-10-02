Romaeuropa Festival, la musica contemporanea al Teatro Argentina

Domenica 5 ottobre giornata sperimentazione musicale

La quarantesima edizione del Romaeuropa Festival prosegue Domenica 5 ottobre alle ore 20.00 con il Teatro Argentina che si trasforma in un laboratorio sonoro che unisce le visioni di Christophe Chassol, esploratore di suoni dal jazz al pop e di Steve Reich, leggendario maestro della musica minimale, nel Concert Reich-Chassol prodotto dall’Ensemble Miroirs Étendus e presentato in prima nazionale al Romaeuropa Festival.

Esiste un’ovvia parentela tra Steve Reich e Christophe Chassol, accomunati dalla caratteristica che alcuni dei loro brani si basano su suoni che sono rimasti impressi nella loro vita quotidiana.

City Life, composizione di Reich del 1995 per esempio, evoca la vita rumorosa di New York attraverso nastri registrati dall’artista e suonati dal vivo su due tastiere amplificate che interagiscono con l’ensemble musicale. Suoni ambientali, frammenti di conversazione, traffico e sirene: tutto diventa partitura. Facendo eco a questa pietra miliare della storia della musica di cui ricorre quest’anno il 30° anniversario, il genio esplosivo di Christophe Chassol, noto anche per le sue collaborazioni con artisti come Frank Ocean, Solange e Sébastien Tellier, ne propone una sua personale versione raccogliendo le voci, il verso degli uccelli, il rumore delle strade di Parigi, e intrecciando questi suoni in musica e immagini con la sua tecnica “ultrascore”. In questo viaggio attraverso la “Parigi Nera”, tra luoghi, eventi e personaggi storici come Baldwin, Césaire, Richard Wright, Chester Himes e Peter Gadner Smith, l’artista è accompagnato dall’Ensemble Miroirs Étendus con la direzione musicale di Fiona Monbet, e punteggia il concerto con un brano tratto dal suo album Big Sun intitolato “Reich & Darwin”: un omaggio personale e radicale alla musica ripetitiva, con un lavoro che evidenzia ancora una volta la capacità magica dell’artista di unire musica e immagini, offrendo un’esperienza di concerto luminosa.

Domenica 5 ottobre ore 20.00

Christophe Chassol

Miroirs Étendus

Steve Reich

City Life

Reich & Darwin, from “Big Sun”

Paris Noir 2024

Christophe Chassol è un compositore, regista e musicista francese noto per il suo approccio unico alla creazione musicale. I suoi album, film e performance, che chiama “Ultrascores”, trasformano suoni e immagini in veri e propri viaggi musicali: dagli Stati Uniti con Nola Chérie, all’India con Indiamore, dalla Martinica con Big Sun fino al Giappone con Ludi, ispirato al Gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse. Oltre ai concerti in tutto il mondo, compone per cinema e televisione e collabora con artisti di fama internazionale come Frank Ocean, Solange, Xavier Veilhan, Sophie Calle, Phoenix e Sébastien Tellier. Dal 2017 è stato cronista per la matinale di France Musique e dal 2021 conduce il programma musicale Ground Control su Arte.

City Life, by Steve Reich (1995)

Reich & Darwin, from “Big Sun”, by Christophe Chassol (2015)

Paris Noir, by Christophe Chassol (2024)

Direttore musicale Fiona Monbet

Creazione video Christophe Chassol

Ingegneria del suono Anaïs Georgel

Con L’Ensemble Miroirs Étendus

Produzione: Miroirs Étendus

Coproduzione: Radio France, Atelier Lyrique de Tourcoing

Distribuzione (in corso): Festival Présences de Radio France, Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, MC2 de Grenoble

Con il patrocinio e sostegno di Ambasciata di Francia in Italia, Institut Français, Fondazione Nuovi Mecenati

