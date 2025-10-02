L’Italia Green Film Festival presenta Sergio Bambarén a Roma

Il celebre autore del bestseller Il Delfino - Storia di un sognatore incontra i lettori per presentare il suo nuovo attesissimo libro

L’Italia Green Film Festival è lieto di ospitare un evento speciale con Sergio Bambarén, lo scrittore peruviano di fama mondiale, autore del bestseller internazionale Il Delfino – Storia di un sognatore.

Bambarén incontrerà i lettori a Roma, venerdì 3 Ottobre alle ore 11:00, presso il prestigioso Palazzo Valentini (Sede della Città Metropolitana) per presentare il suo nuovo, attesissimo libro, Il delfino e la voce dell’oceano.

L’incontro sarà un’occasione unica per immergersi nello stile dell’autore, un sognatore incrollabile che ha dedicato la sua vita ai viaggi e alla sensibilizzazione sulle sfide globali. La sua missione, scoperta attraverso l’incontro con delfini e balene e tre circumnavigazioni del globo, si concentra sull’unire alla consapevolezza la trasformazione globale.

Il Direttore Artistico del Festival, Pierre Marchionne, sottolinea come l’opera di Bambarén sia perfettamente in linea con il messaggio del Festival, ispirando il pubblico a vivere i propri sogni con responsabilità verso il nostro pianeta.

I lettori potranno partecipare gratuitamente all’incontro, ascoltare dal vivo i racconti dell’autore e far firmare le copie del nuovo libro.

Dettagli dell’Evento: Presentazione del libro Il delfino e la voce dell’oceano con l’autore Sergio Bambarén.

Dove: Palazzo Valentini (Via Quattro Novembre, Roma).

Quando: venerdì 3 Ottobre 2025, ore 11:00.