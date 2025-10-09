Teatro al Parco a Parma, Teho Teardo/Blixa Bargeld/Gavin Friday in concerto

Per Il Rumore Del Lutto Festival. concerto il 18 e 19 ottobre

Entra nel vivo la diciannovesima edizione de Il Rumore del Lutto, la prima e più importante rassegna di cultura in Death Education in Italia, con un weekend ricco di musica a Parma, da sempre cuore pulsante del festival.Sabato 18 ottobre al Teatro al Parco, nel cuore del Parco Ducale, alle ore 21 arrivano TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD per presentare dal vivo il loro ultimo album Christian & Mauro

. Un’opera che intreccia riflessioni sull’universo e sulla condizione umana, in cui il fondatore degli Einstürzende Neubauten ed ex membro dei Bad Seeds di Nick Cave incontra la sensibilità sonora di uno tra i più apprezzati compositori italiani contemporanei dando vita a un concerto immersivo, dove musica, parola e presenza scenica si fondono in un’esperienza intensa e coinvolgente. Sul palco insieme ai due artisti, Laura Bisceglia al violoncello, Gabriele Coen al clarinetto basso e un quartetto d’archi.

Uscito otto anni dopo il precedente Nerissimo, Christian & Mauro è il terzo album insieme di Bargeld e Teardo e spazia dall’intimo all’universale, dalla secentesca Bisogna Morire reinventata in chiave contemporanea alle suggestioni del fisico Carlo Rovelli che aprono nuove prospettive sull’universo. Dieci brani che esplorano passato e futuro con una vasta gamma di strumenti, tra radici antiche e sperimentazioni elettroniche, sempre sospesi tra Roma e Berlino.

Domenica 19 ottobre si comincia invece nel pomeriggio, presso Colonne 28, dove è in programma la proiezione del film Jesus Loves the Fools, un documentario che ripercorre la storia dei CARNIVAL OF FOOLS, storica band milanese guidata da Mauro Ermanno Giovanardi, voce e fondatore dei La Crus. Interviste, immagini d’epoca, locandine e frammenti di concerti si intrecciano in un racconto in grado di restituire la verità ruvida e vitale di quegli anni. Dopo la proiezione, il live set di Giovanardi in cui i brani dei Carnival of Fools tornano a vibrare nella loro forma più intima ed essenziale.

Un momento denso di memoria, collante ideale tra la forza performativa del concerto di Teardo & Bargeld del giorno prima e la profondità emotiva di uno degli appuntamenti più attesi del festival: l’unica data italiana, dopo trent’anni di assenza, di GAVIN FRIDAY, in concerto al Teatro al Parco alle ore 21. Cantante irlandese, iconico fondatore dei Virgin Prunes, è considerato uno dei padri putativi del post-punk e da oltre quattro decenni porta avanti una carriera trasversale come cantautore, compositore, attore, artista visivo e direttore creativo, collaborando con artisti del calibro di U2, Colin Newman, Laurie Anderson, Sinéad O’Connor, Scott Walker, The Fall, Quincy Jones e molti altri. Ha firmato colonne sonore per film candidati all’Oscar come In the Name of the Father e In America (per cui ha ricevuto nomination agli Ivor Novello Awards e ai Golden Globe), e ha collaborato con prestigiosi progetti teatrali con la Royal Shakespeare Company. Nel 2023 ha curato musica e narrazione del film d’animazione Peter and the Wolf, e ha accompagnato la riedizione in vinile degli album e degli EP storici dei Virgin Prunes, riaffermando ancora una volta la vitalità e l’attualità della sua visione artistica. Friday presenterà il nuovo album Ecce Homo in un live dove musica, teatro e arte visiva si intrecciano in un’esperienza potente e coinvolgente, in una scaletta speciale che include anche alcuni brani iconici dei Virgin Prunes.

Muovendosi fino al 9 novembre tra Parma e altre città d’Italia e non solo – per il primo anno infatti arriva anche a Los Angeles – grazie alle sue speciali Experience, con la direzione scientifica e artistica di Maria Angela Gelati e di Marco Pipitone, la diciannovesima edizione de Rumore del Lutto Festival sceglie di abitare il tema de L’invisibile. Qualcosa che non è assenza, ma una forma diversa di presenza, sottile e interiore. Uno spazio fragile e potente, una dimensione intima del sentire, che non si può toccare ma può toccarci profondamente. È memoria, ricordo, emozione, visione, spiritualità. È il tempo che ascolta, il luogo che custodisce, il gesto che resta. È ciò che ci attraversa, ci connette, ci rende umani.

