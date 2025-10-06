Teatro del Lido di Ostia, Vie del popolo

Domenica 12 ottobre h 17.30 a Ostia

Domenica 12 ottobre alle 17.30 va in scena sul palco del Teatro del Lido lo spettacolo Vie del popolo dell’attore, regista e drammaturgo Saverio La Ruina, tra i più attivi esponenti del teatro italiano contemporaneo, lo spettacolo è vincitore del Premio Ubu 2023 come “Miglior nuovo testo italiano”.

Un racconto che svela la trasformazione di una società in cui la globalizzazione ha eroso le relazioni personali. Via del Popolo è un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività. Due uomini, uno del presente, l’altro del passato, la percorrono. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata.

Ai negozi sono subentrati i centri commerciali, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali. Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità. Ma quei 200 metri rappresentano anche un percorso di formazione in cui sono gettate le basi della vita futura, dal quale emergono un’umanità struggente, il rapporto coi padri, l’iniziazione alla vita, alla politica, all’amore.

Il Teatro del Lido è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

La programmazione dei Teatri in Comune 2025-2026 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

domenica 12 ottobre ore 17.30

Scena Verticale

VIA DEL POPOLO

drammaturgia, regia e interpretazione Saverio La Ruina

disegno luci Dario De Luca

collaborazione alla regia Cecilia Foti

audio e luci Mario Giordano

allestimento Giovanni Spina

dipinto Riccardo De Leo

produzione Scena Verticale