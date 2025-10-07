Teatro Parioli, Bacco, tabacco… e cenere – Poco Diritto E Molto Rovescio

CommediaRoma

Dal 24 al 26 ottobre 2025 a Roma

In attesa dell’inaugurazione ufficiale della Stagione Teatrale del Teatro Parioli Costanzo che si terrà il 13 novembre, il Teatro Parioli propone il primo atteso appuntamento extra-stagione.
Sarà in scena al Teatro Parioli Costanzo la brillante commedia “Bacco, Tabacco… E Cenere! Poco Diritto e Molto Rovescio”, dal 24 al 26 ottobre 2025.
Scritto da Patrizio Pacioni e diretto dal maestro Claudio Insegno, lo spettacolo promette un vortice di risate grazie a un cast d’eccezione che vede protagonisti Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo.

La trama ruota attorno ad Anselmo Martellone, un irreprensibile magistrato in pensione, vedovo e nostalgico degli anni ’70, la cui vita scorre metodica tra codici giuridici e una tranquilla routine. Tutto cambia con l’arrivo nel suo palazzo di due nuove, seducenti e stravaganti vicine di casa: Anastasia, una fanatica religiosa convinta di essere in missione divina, e Genoveffa (Genny), una spumeggiante adepta dell’occulto, schietta e senza filtri.
Una volta scoperto il cospicuo conto in banca del giudice, le due sorelle mettono in atto un diabolico e divertentissimo piano: conquistare l’anziano scapolo per poi… spartirsi l’eredità!
Ne scaturisce un’esilarante gara a colpi di seduzione, incantesimi, preghiere e strategie al limite dell’assurdo, dove ogni mossa è lecita pur di accalappiare l’ambito Martellone. Tra equivoci, battibecchi e situazioni grottesche, lo spettacolo regala una scatenata sequenza di risate che accompagna il pubblico fino a un finale sorprendente che nessuno, ma proprio nessuno, può immaginare.

Crediti
• Testo di: Patrizio Pacioni
• Regia di: Claudio Insegno
• Con: Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo
• Progetto luci e audio: Fabrizio D’Eletto
• Costumi: Pia di Fiore
• Scenografia: Clara Surro
• Musiche originali: Jacopo Fiastri
• Produzione di: Associazione delle Ombre di Platone e CDB Produzioni

– 18 e 19 ottobre 2025, Teatro Savio, Palermo
– dal 24 al 26 ottobre 2025, Teatro Parioli Costanzo, Roma

