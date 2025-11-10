FeaturedFirenze

Al via la nuova edizione di “Tutti al Teatro Verdi!” gli spettacoli del sabato pomeriggio per bambini e famiglie 

Primo appuntamento il 15 novembre con l’omaggio animato a Rossini

