Teatro Parioli Costanzi, Life Is Life – La serie a teatro in quattro episodi inaugura la stagione

Massimiliano Bruno inaugura la stagione con la prima serie teatrale, dal 13 al 23 novembre a Roma

Il Teatro Parioli Costanzo apre il 13 novembre (ore 21, repliche fino al 23 novembre) la nuova stagione teatrale con Life Is Life – episodio 1, ambizioso progetto di Massimiliano Bruno che porta a teatro una vera e proprio serie.

Si tratta effettivamente della prima serie a teatro composta da quattro diversi episodi scritta da Bruno insieme a Sara Baccarini, Emilia Bruno, Filippo Gentile e Daniele Locci, e prodotta dal Nuovo Teatro Parioli.

“Life Is Life è un tentativo di portare a teatro la forma della sitcom, un genere che solitamente non appartiene al linguaggio teatrale perché siamo abituati a vederlo in televisione da oltre cinquant’anni, declinato dagli italiani, dagli americani e un po’ in tutto il mondo – il commento del direttore artistico Massimiliano Bruno che cura anche la regia dello spettacolo – in questo caso, invece, si tratta di un esperimento di contaminazione tra teatro e televisione: uno spettacolo che conserva la familiarità e il ritmo di una serie TV — quella sensazione di potersi accomodare sul divano e godersi qualcosa di piacevole — ma che, al tempo stesso, invita il pubblico a vivere quell’esperienza dal vivo, a teatro”.

Il nuovo format rinnova di fatto il legame tra la serialità e la scena dal vivo poiché Life is Life consta di quattro episodi diversi, autonomi ma collegati, distribuiti da novembre a marzo con giovani interpreti diversi in ciascun episodio: una piccola rivoluzione che conferma anche la nuova visione artistica di Bruno impressa al teatro concepito non più come evento unico e irripetibile, ma come un appuntamento condiviso da seguire nel corso del tempo.

Ciascun episodio della serie si caratterizza per un tono specifico e un proprio sguardo, comico, surreale, malinconico ma necessari per creare un unico filone narrativo.

Protagonista della vicenda è Ofelia, un’aliena precipitata sulla Terra che cerca di comprendere la nostra specie e si iscrive a un’accademia di recitazione e scopre le fragilità e la tenerezza dell’essere umano. Come in tutti i lavori di Bruno, anche Life Is Life affronta temi universali, dalla solitudine alla necessità di essere compresi al desiderio di appartenenza.

“Anche se la protagonista è un’extraterrestre, Lifesy Life non è un racconto di fantascienza, ma una commedia pura – prosegue Bruno – Una commedia interpretata da attrici e attori giovanissimi, già in piena ascesa professionale: volti che lavorano da tempo, ma con l’energia e l’età giusta per raccontare questa storia ambientata tra la Roma Sud di un palazzo che affaccia sulla Conad e un’accademia di recitazione, dove i protagonisti cercano di farsi strada e conquistare il proprio spazio nel mondo dello spettacolo”.

Il regista Bruno gioca con l’idea della serialità offrendo agli spettatori la possibilità di tornare, a teatro, ricordare e aspettare il prossimo episodio creando uno spazio accogliente per il giovani e per la città.

“La messa in scena è volutamente al servizio dello spettatore: vogliamo innanzitutto divertire e conquistare il pubblico con la bellezza dei personaggi, con la loro profondità e, perché no, con un po’ di politicamente scorretto, per dire come la pensiamo sul mondo”.

Interpretato da Sara Baccarini, Gabriele Bax, Carlotta De Cesaris, Mariachiara Di Mitri, Daniele Locci, Filippo Maria Macchiusi, Marianna Menga, Dafne Montalbano, Alessandro Nistri, Cecile Ngo Noug, Marco Todisco, Chiara Tron, Enrico Valori, lo spettacolo va in scena dal 13 novembre al 23 novembre al Teatro Parioli Costanzo di Roma. Info e dettagli su teatroparioli.

Fabiana Raponi