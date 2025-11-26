BolognaConcerto

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO STORIE INVISIBILI – TOUR 2025

6 Dicembre 2025 sabato ore 21.00

 

 

 

www.teatrodehon.it

6 Dicembre 2025
sabato ore 21.00

CeAgency e JM Production

 

Sabato 6 dicembre ore 21.00 salirà sul palco del Teatro Dehon una delle band più iconiche e innovative della scena musicale italiana: il Banco del Mutuo Soccorso, che presenterà il nuovo attesissimo album ‘Storie Invisibili‘. Un lavoro segna il culmine di una trilogia musicale che, sin dal suo inizio, ha esplorato i temi più profondi dell’esistenza umana. Dopo l’intensa e avventurosa ‘Transiberiana’ — un viaggio che ha rappresentato il percorso della vita stessa — e la commovente e appassionata riflessione su ‘Orlando: le forme dell’amore’, il Banco ci regala un nuovo capitolo, che si distacca dalle grandiose epiche per portarci nel quotidiano, in un racconto di uomini e donne sconosciuti, invisibili agli occhi della storia, ma fondamentali per il nostro cammino esistenziale.

Con ‘Storie Invisibili’, il Banco del Mutuo Soccorso ci invita a guardare oltre il palcoscenico del mito e della celebrità per abbracciare le storie di chi, con la propria vita, costruisce la realtà di tutti i giorni. Le ‘Storie Invisibili’ sono infatti il ritratto di persone comuni, dei piccoli eroi che si celano nella normalità delle nostre esistenze. Ogni nota dell’album è un tributo a chi vive senza clamore, a chi ama, lotta e sopravvive senza essere celebrato. È un omaggio a chi, pur non salendo mai sui piedistalli della storia, rappresenta la forza e la bellezza dell’umano. La serata si preannuncia un’esperienza immersiva e intima, dove la musica del Banco si intreccia con la poesia della vita quotidiana, in un abbraccio di suoni che toccherà il cuore del pubblico. Un’occasione unica per vivere, attraverso la musica, il racconto di storie invisibili ma universali, che appartengono a tutti noi. Il Banco del Mutuo Soccorso ci guiderà in un viaggio emotivo che celebra l’umanità nelle sue forme più pure e autentiche, senza mai perdere la sua inconfondibile magia musicale. Non un semplice
concerto, ma una vera e propria esperienza teatrale, dove ogni canzone sarà un capitolo da scoprire, ogni parola un’emozione da vivere.

LINE UP
Vittorio Nocenzi – Organo, sintetizzatore e pianoforte
Michelangelo Nocenzi – Pianoforte e tastiere
Filippo Marcheggiani – Chitarra elettrica e acustica
Marco Capozi – Basso elettrico
Andrea Bruni – Batteria
Tony D’Alessio – Voce solista

Prezzo Unico € 40,25

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore
15-19, oppure un’ora prima dell&#39;inizio dello spettacolo.
Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket. e TicketOne.
 
Teatro Dehon
via Libia 59, Bologna
Tel. 051.342934
www.teatrodehon.it

 

