Carl Brave, ferma a Firenze il  NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR

Dopo aver portato la sua musica nelle strade e nelle piazze di tutta Italia con uno street tour speciale che ha visto un contatto diretto e autentico con i fan, Carl Brave si prepara a tornare sui palchi con il “Notti Brave Amarcord Tour”. Mercoledì 12 novembre il producer e cantautore capitolino sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.Inizio ore 21. I biglietti – posto unico 34,50 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it , su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana ( www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055.210804).

“Notti Brave Amarcord Tour” toccherà alcune delle venue più iconiche e si concluderà con un evento speciale: per la prima volta Carl Brave si esibirà al Palazzo dello Sport della sua Roma, un traguardo importante che segna un nuovo capitolo nella sua carriera.

Prodotto da OTR Live, il tour sarà l’occasione di ascoltare live il suo ultimo album “Notti Brave Amarcord” e l’ultimo singolo, “Occhiaie” (https://wmi.lnk.to/occhiaie; Warner Music Italy), uscito a fine ottobre, dove l’artista racconta chi vive ai margini, restituendo loro uno spazio e una voce. “Occhiaie” diventa così un racconto di umanità nascosta, di fragilità e resistenza, con quel mix di malinconia e leggerezza che da sempre contraddistingue lo stile unico di Carl Brave.

“Notti Brave Amarcord” è un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre. È il frutto di un’intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta precisa, voluta, quasi necessaria, per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo.

Ma non è solo la forma a cambiare. Anche nei contenuti l’album si distingue come un lavoro profondamente autobiografico e introspettivo. L’artista compie un vero e proprio viaggio a ritroso nella propria vita: ricordi, immagini, emozioni, dettagli che si fanno narrazione. Ogni traccia diventa un capitolo di un diario musicale in cui si guarda allo specchio con sincerità, senza filtri, lasciando emergere fragilità, nostalgia, consapevolezze. Un disco che guarda indietro solo per fare un salto in avanti, e che chiede a chi ascolta di fare lo stesso: fermarsi, ricordare, capire. E poi, magari, ripartire.

Di seguito la tracklist di “Notti Brave Amarcord”: “IL PRIMO TAKE”, “MORTO A GALLA”, “ISOLA TIBERINA”, “BAR S. CALISTO”, “MAYDAY”, “PAURE”, “FLASH”, “CIOBAR”, “RESPIRARE NEL BUIO”, “OFFLINE”, “RAGNATELA”, “AMARCORD”, “OUTRO”, “PERFECT”.

A chiudere l’album nella versione digitale è “Perfect”, un brano che ha unito per la prima volta l’universo sonoro intimo di Carl Brave con la voce intensa e delicata di Sarah Toscano, che gli artisti hanno portato sui palchi in giro per l’Italia quest’estate.



Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”, entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il doppio disco di platino. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”, 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Remember” e “Lieto Fine” che hanno anticipato il suo terzo album “Migrazione”, uscito a giugno dello stesso anno, 19 pezzi che raccontano il rapporto dell’artista con la sua città e le esperienze sonore vissute in giro per il mondo, narrate attraverso la musica. A due anni di distanza, il suo 2025 è iniziato con due annunci che segnano il suo ritorno: ha pubblicato, a marzo, il singolo “Morto a galla”, e ha annunciato il “Notti Brave Amarcord Tour 2025”, con cui porterà live il suo omonimo album. Carl Brave ha conquistato 40 Dischi di Platino e 16 Ori.

