XXIV Festival di Musica Sacra, Stabat Mater di Rossini

Serata straordinaria del XXIV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra lunedì 10 novembre alle ore 21 presso la basilica di San Paolo Fuori le Mura, con l’esibizione dell’Orchestra e il coro dell’Arena di Verona, con l’opera di Gioachino Rossini ‘Stabat Mater’, diretti da Francesco Ivan Ciampa, con un cast di solisti d’eccezione: Eleonora Buratto (soprano), Agnieszka Rehlis (mezzosoprano), Marco Ciaponi (tenore) e Adolfo Corrado (basso).

Ingresso libero previa registrazione https://promusicaeartesacra.lineamenta.org/node/117/register e fino a esaurimento posti.

L’evento si svolge nell’ambito del XXIV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra in corso a Roma fino al 29 di novembre.

Composto tra il 1831 e il 1841, lo Stabat Mater rappresenta la più alta espressione della fede rossiniana, capace di fondere la teatralità operistica con la devozione liturgica. In questa partitura, la preghiera della Vergine ai piedi della croce si trasfigura in un affresco sonoro di potenza e pietà, in cui la musica diventa strumento di meditazione e consolazione universale.

“Il mio tributo in questa occasione è alla musica sacra che, con i suoi emozionanti contenuti, stimola la riflessione interiore e non solo nei credenti – il commento di Eleonora Buratto – E all’arte, perché il festival è uno dei progetti della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra che, a fronte dei nostri contributi, persegue la diffusione e la conservazione di quei meravigliosi beni artistici sacri che fanno parte del patrimonio dell’umanità. L’arte salva l’arte”.

Nell’imponente cornice della Basilica di San Paolo, il capolavoro rossiniano troverà la sua dimensione più autentica: un incontro tra arte, spiritualità e bellezza che suggellerà in modo solenne la chiusura del Festival.

Lunedì 10 novembre 2025 ore 21:00

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

Gioachino Rossini, Stabat Mater

Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona

Eleonora Buratto, soprano

Agnieszka Rehlis, mezzosoprano

Marco Ciaponi, tenore

Adolfo Corrado, basso

Francesco Ivan Ciampa, Direttore