Teatro Vittoria, Uscirò dalla tua vita in taxi

Dall’11 al 23 novembre 2025 a Roma

Dall’11 al 23 novembre 2025 il Teatro Vittoria di Roma ospita Uscirò dalla tua vita in taxi, commedia di K. Waterhouse e W. Hall.

Una commedia della pungente ironia. Imprevisti colpi di scena in continua evoluzione e incandescenti soprattutto grazie alle capacità istrioniche di Marco Cavallaro, uno dei maggiori mattatori teatrali di oggi.
Tradimenti coniugali, veri e presunti, a mascherare le paure in amore, l’incapacità di essere sinceri, della solitudine nella quale si rischia sempre di cadere.
Commedia che porta in scena l’amore e le sue diverse sfaccettature e tutto ciò che avviene per paura.
Un turbinìo di nuove scoperte, dove il tradimento tocca tutti e quattro i personaggi perché assume forme diverse, specchi di come è visto e vissuto l’amore da ciascuno di loro.
Bugie e stravaganti verità. Equivoci e spassosi fraintendimenti.
Nessuno dei personaggi vive la vita che vorrebbe, nessuno ha il coraggio di dirlo all’altro, nessuno si svela per quello che è veramente. Personaggi che tra bugie ed equivoci provano a ritrovare loro stessi.

