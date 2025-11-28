ProsaRoma

CASA AZUL A cena da Frida… portate la tequila!

Redazione
Redazione
48

Venerdì 12 dicembre alle ore 20:30

Ti Potrebbero Interessare Anche

Il giardino delle ciliegie. Étude pour un vaudeville plein de paillettes
Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi in “Duo di tutto”
Lady Perfezione, successo dello spettacolo gioco
La tempesta
Roma Unplugged Festival, al via la prima edizione
Condividi questo articolo
Articolo precedente Teatro Puccini
Articolo successivo Uno scintillante dicembre all’Institut français!

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro del Grillo, a Soverato arriva Tony Pagoda
Cartellone - Stagione Catanzaro
come ortiche nel cemento
Musica
Messina Opera Film Festival
Festival/Rassegna Messina
Uno scintillante dicembre all’Institut français!
Concerto Firenze