Uno scintillante dicembre all’Institut français!

Cinema & audiovisivo
Firenze
UNE AFFAIRE D’HONNEUR. DI VINCENT PEREZ
01 Dicembre, 17:00
Cinema & audiovisivo
Firenze
JULIETTE AU PRINTEMPS. DI BLANDINE LENOIR
15 Dicembre, 17:00
Musica
Firenze
Concerto / Florence Jazz Orchestra del Conservatorio Cherubini
02 Dicembre, 17:00
Musica
Firenze
Concerto / CLEM Saxophone Quartet
16 Dicembre, 17:00
Letteratura / Mediateca
Firenze
SCRIVERE LA DISTANZA. FORME AUTOBIOGRAFICHE NELL’OPERA DI ANNIE ERNAUX (MARSILIO 2025)
03 Dicembre, 17:00
Letteratura / Mediateca
Firenze
Wails Papers 003: Il naturale e l’umano
09 Dicembre, 18:15
Letteratura / Mediateca
Firenze
Salon de lecture Online
12 Dicembre, 18:00
In collaborazione con la Librairie française de Florence
Letteratura / Mediateca
Firenze
Un autunno da sfogliare: VIVE LA FRANCE
19 Dicembre, 17:00
