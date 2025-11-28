ConcertoFirenze

Uno scintillante dicembre all’Institut français!

Redazione
Redazione
38


 

                                  Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

 

Uno scintillante dicembre all’Institut français! UNE AFFAIRE D’HONNEUR DI VINCENT PEREZ e JULIETTE AU PRINTEMPS (1/12 e 15/12); Florence JAZZ Orchestra e CLEM Saxophone Quartet (2/12 e 16/12)

Ed in biblioteca: ANNIE ERNAUX (3/12), Ernest Pignon-Ernest (9/12), Salon de lecture (12/12) e Le Mélodies di Francis Poulenc (19/12)
Cinema & audiovisivo
Firenze

UNE AFFAIRE D’HONNEUR. DI VINCENT PEREZ

01 Dicembre, 17:00
Cinema & audiovisivo
Firenze

JULIETTE AU PRINTEMPS. DI BLANDINE LENOIR

15 Dicembre, 17:00
Musica
Firenze

Concerto / Florence Jazz Orchestra del Conservatorio Cherubini

02 Dicembre, 17:00
Musica
Firenze

Concerto / CLEM Saxophone Quartet

16 Dicembre, 17:00
Letteratura / Mediateca
Firenze

SCRIVERE LA DISTANZA. FORME AUTOBIOGRAFICHE NELL’OPERA DI ANNIE ERNAUX (MARSILIO 2025)

03 Dicembre, 17:00
Letteratura / Mediateca
Firenze

Wails Papers 003: Il naturale e l’umano

09 Dicembre, 18:15
Letteratura / Mediateca
Firenze

Salon de lecture Online

12 Dicembre, 18:00
In collaborazione con la Librairie française de Florence
Letteratura / Mediateca
Firenze

Un autunno da sfogliare: VIVE LA FRANCE

19 Dicembre, 17:00
Institut français Firenze
Firenze

VACANZE DI NATALE

21 Dicembre – 06 Gennaio 2026
Dal 21 DICEMBRE al 07 GENNAIO inclusi siamo chiusi al pubblico per la pausa natalizia
Arti visive
Firenze

Mostra | The Rose That Grew From Concrete

05 Settembre – 04 Gennaio 2026
MOSTRA

Alaïa e Balenciaga. Scultori della forma

25 Ottobre – 03 Maggio 2026
Ingresso ridotto con la Carta IFF

Ti Potrebbero Interessare Anche

IUC, Pagano/OFM/De Angelis
Le quattro stagioni di Vivaldi per fisarmonica Srdjan Vukašinović solista dell’Orchestra Toscana Classica  
Estate al Maggio
Una tazza di mare in tempesta
Capodanno con le Seggiole
Condividi questo articolo
Articolo precedente CASA AZUL A cena da Frida… portate la tequila!
Articolo successivo Messina Opera Film Festival

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro del Grillo, a Soverato arriva Tony Pagoda
Cartellone - Stagione Catanzaro
come ortiche nel cemento
Musica
Messina Opera Film Festival
Festival/Rassegna Messina
Uno scintillante dicembre all’Institut français!
Concerto Firenze