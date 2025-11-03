TEATRO GHIONE

presenta

da giovedì 6 a domenica 9 novembre 2025

GIORGIO MARCHESI

in

“IL FU MATTIA PASCAL”

dal romanzo di Luigi Pirandello

musiche scritte e eseguite dal vivo da:

RAFFAELE TONINELLI

regia: Giorgio Marchesi e Simonetta Solder

Il Teatro Ghione, presenta, da giovedì 6 a domenica 9 novembre, Giorgio Marchesi in ” Il fu Mattia Pascal”, dal romanzo di Luigi Pirandello, musiche scritte e eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder. Tratto dal romanzo di Luigi Pirandello, lo spettacolo con Giorgio Marchesi e le musiche dal vivo di Raffaele Toninelli restituisce la vicenda di Mattia Pascal con leggerezza e ironia, smentendo la presunta “pesantezza” dei classici. Lontano da una ricostruzione realistica, il racconto attraversa il Novecento fino a oggi, per mostrare quanto i temi dell’identità, della rinascita e del desiderio di vivere più vite restino attuali, soprattutto in un’epoca di profili e maschere sociali. Un gioco teatrale che conserva lo stile pirandelliano ma invita il pubblico a guardarlo con freschezza ed energia, trasformando un capolavoro in un dialogo vivo e contemporaneo.

“Posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e di ogni mio tormento.” Leggendo queste parole che Pirandello stesso fa dire al suo protagonista, da subito abbiamo pensato di raccontare le vicende di Mattia Pascal sottolineando l’ironia presente nel testo, sperimentando un linguaggio che potesse essere accessibile a tutti, anche e soprattutto alle nuove generazioni, affinchè la “pesantezza” che spesso viene erroneamente associata ad alcuni capolavori letterari possa essere smentita da un racconto energico e divertito di un “caso davvero strano”. Insieme a Raffaele Toninelli e alla sua creatività musicale, abbiamo cercato di dare vita a un’atmosfera non realistica; abbiamo traslato e trascinato il testo lungo il ‘900 per assecondarne la contemporaneità dei temi trattati: il rapporto con la propria identità, prima di tutto, dato che i tanti “profili” di cui ormai ci serviamo quotidianamente per comunicare sui social ne sono l’estremizzazione. Ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi due anni. “Mi trasformerò con paziente studio sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto due volte, ma di essere stato due uomini diversi.”Pascal sembra chiedere quindi non solo un’altra possibilità, come spesso sogniamo tutti, magari di ricominciare da capo o di correggere gli errori del passato. Vuole proprio abitare un’altra persona, nuova, diversa, sconosciuta. Da queste due frasi, da questi due spunti è nata l’idea di raccontare la storia di Mattia Pascal e Adriano Meis con libertà e ironia, non prendendolo troppo sul serio, o meglio, permettendoci di giocare con lui, pur lasciando intatto lo stile e il linguaggio originali. Perché un testo, anche se un classico, rimane un pretesto per comunicare col pubblico. E visto il periodo… meglio farlo con leggerezza.”

Orario spettacoli:

giovedì 6 novembre ore 19:30

venerdì 7 Novembre ore 20:30

sabato 8 Novembre ore 17:30 e ore 20:30

domenica 9 Novembre ore 16:00 e 18:00

Biglietti:

Poltronissima Gold Platea (32,00€ – 34,00€)

Poltrona Numerata Platea (29,00€ – 32,00€)

Galleria Centrale (25,00€ – 28,00€)

Galleria Numerata(22,00€ – 25,00€)

Teatro Ghione,via delle Fornaci,37,Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it