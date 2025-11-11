IL TEATRO IVELISE SI RIACCENDE DI JAZZ

CON VALERIA RINALDI E LEONARDO BORGHI

Roma, 16 novembre 2025 — Riparte al Teatro Ivelise la storica rassegna “Jazz in the Theatre”, ideata e curata dalla jazz singer Valeria Rinaldi, giunta quest’anno alla sua IX edizione.

Un appuntamento bimensile che, nel corso delle stagioni, è diventato un punto di riferimento per gli amanti del jazz nella Capitale, con l’obiettivo di diffondere una musica nata in America ma capace di attraversare culture, stili e generazioni. Il prossimo incontro, dal titolo “I Compositori del Jazz”, vedrà protagonisti Valeria Rinaldi (voce) e Leonardo Borghi (pianoforte), in un raffinato viaggio tra le melodie e le atmosfere dei grandi maestri che hanno plasmato la storia del genere. Un concerto che unisce tradizione e ricerca, rivelando le sfumature più intime di un linguaggio musicale sempre in evoluzione. Dove la voce diventa strumento e il pianoforte si fa narrazione. La rassegna “Jazz in the Theatre”, ospitata negli spazi suggestivi del Teatro Ivelise, nasce

dalla volontà di raccontare il jazz come esperienza viva e contemporanea: un dialogo tra passato e presente, tra emozione e tecnica, tra improvvisazione e forma. Ogni appuntamento è pensato come un piccolo racconto sonoro, capace di riscoprire l’essenza di una musica che continua a ispirare e a trasformarsi. Domenica 16 novembre – ore 20:00 in Via Capo d’Africa 8/12, Colosseo – Romadi e con Valeria Rinaldi (VOCE) e Leonardo Borghi (PIANO)

Jazz Singer, Vocal Coach

Lo studio del canto inteso come liberazione della voce è alla base del suo viaggio artistico e tutt’oggi motivo di continua ricerca personale. La sua formazione artistica si fonda sullo studio e l’approfondimento della tradizione jazzistica americana, nel tentativo di ottenere un linguaggio personale, frutto della sinergia tra la sua provenienza culturale e gli studi musicali. Nel 2007 consegue la Laurea triennale presso l’università di Tor Vergata in Storia Scienze e Tecniche della Musica. Nel 2012 la Laurea Specialistica di Secondo Livello in “Jazz” presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma. Ha studiato Canto Jazz con: Maria Pia De Vito, Bob Stoloff, Diana Torto, Cinzia Spata, Cameron Brown, Sheila Jordan, Barry Harris, Norma Winstone, Elisabetta Antonini, Marilena Paradisi, Barry Harris Kurt Elling, David Linx. Nel 2012 viene Pubblicato il suo primo lavoro discografico “Terranova”, in collaborazione con il pianista finlandese Karri Luhtala per la casa

discografica Konkurssi Records di Helsinki. Nell'arco del 2014-2015 vengono incisi 3 suoi brani inseriti nel nuovo album di Emanuele Urso. Attiva nella scena Jazz Italiana, collabora con molteplici formazioni con le quali ha partecipato a diversi festival tra cui: “Traktoritz Jazit” Festival 2010-2011-2012 (Finlandia), Terastamo Jazz Luglio 2016 (Finlandia), Gaeta Jazz agosto 2016 con Rinaldi Luhtala jazz Project. Festival Internazionale Swing “Hep Cats Holiday” 2014-2015-2016 (Inghilterra), “Harlem” Maggio 2015 (Lituania) con l’orchestra di Emanuele Urso.