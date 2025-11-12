Da mercoledì 19 a domenica 23 novembre 2025

Pino Strabioli

racconta i personaggi che hanno fatto la storia della cultura e dello spettacolo italiano. Una consuetudine a cui il pubblico è abituato, come se Strabioli lo facesse da sempre. E in fondo è proprio così. Per questo, dopo il successo di “Sempre fiori mai un fioraio”, Pino torna a raccontare di altri grandi del Novecento in “Ve ne dico quattro”, nuovo spettacolo che sarà in scena all’OFF/OFF Theatre a partire da mercoledì 19 fino a domenica 23 novembre.

Scritto da Strabioli insieme a Fabio Masi, con i contribuiti video di Growing Production e la produzione di Alt Academy, “Ve ne dico quattro” ci ricorda di Paolo Poli e Franca Valeri, passando a Dario Fo, Gabriella Ferri e Valentina Cortese. Così Pino Strabioli dipinge un affresco vivido di un’epoca teatrale che ha segnato profondamente la cultura italiana. Con uno sguardo affettuoso e spesso ironico, lo spettacolo ci riporta in un periodo in cui la libertà di espressione era la vera protagonista, in contrasto con un presente in cui il politicamente corretto sembra essere l’imperativo. Non mancheranno, inoltre, racconti dei suoi incontri più recenti, che includono le collaborazioni con alcuni dei volti più noti del panorama culturale odierno. Le sue storie, piene di aneddoti e testimonianze, offrono uno spaccato emozionante di come l’arte possa superare i limiti del tempo e rimanere sempre viva.

INFOFF

OFF/OFF THEATRE Via Giulia 19,20,21 00186 Roma – INFO: info@off-offtheatre.com

Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00

BIGLIETTERIA/TICKETING OFFICE Via Giulia, 20 Tel. + 39. 06. 89239515

biglietteria@off-offtheatre.com

Prevendita on line: www.vivaticket.it – SITO: http://off-offtheatre.com/

Da mercoledì 19 a domenica 23 novembre 2025

Presso OFF/OFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma

Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00

OFF/OFF Theatre

DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Alt Academy Produzioni

Presenta

Pino Strabioli

in

Ve ne dico quattro

di Pino Strabioli e Fabio Masi

contributi video Growing Production

Disegno Luci Umberto Fiore