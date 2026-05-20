Teatro Torlonia – Teatro India, continua la primavera per le Nuove Generazioni

Gli appuntamenti del Teatro di Roma per piccoli e grandi spettatori

Continua la primavera per le nuove generazioni al Teatro di Roma con due appuntamenti per il mese di maggio tra i palcoscenici del Teatro India e del Teatro Torlonia, che rallegreranno e affascineranno tutte le famiglie.

Si parte dal Teatro Torlonia il 9 e 10 maggio con Miss Lala al Circo Fernando / In a room, spettacolo scritto da Riccardo de Torrebruna con la regia di Chiara Frigo, che vede come protagonista Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Wuppertal.

Come agli albori del Circo, gli spettatori si avventurano in uno spazio intimo per osservare da vicino “il diverso”, “il fenomeno”. Lo chapiteau di Miss Lala è una dimora calda, accogliente, in cui gli ospiti sono seduti attorno a un tavolo imbandito di foto e di scritti: un archivio dal quale attingere frammenti, memorie, e altre suggestioni. La Maggipinto compone un racconto in cui a tratti riemerge la sua danza. La presenza di Pina Bausch aleggia dunque lungo il racconto, innescando da lontano la sua danzatrice. Marigia si fa corpo e parola sulle corde sottili della memoria e della passione per il lavoro, assecondando le scelte degli spettatori pronta a improvvisare di nuovo sulle corde sottili della memoria

Il 16 e il 17 maggio ci si sposta al Teatro India con Per Atena! di Ciro Burzo, diretto da Carlo Gertrude.

Protagonisti sono Epeo, costruttore del cavallo di Troia, e Sinone, soldato scelto con il compito di convincere i Troiani ad accettare il cavallo in segno di pace. Ma la guerra non resta confinata tra i versi del testo epico, invade i confini e ne detta i margini, sfocia nelle strade macchiando tutto quello che incontra, entra nelle case tramite i notiziari o nei casi più drammatici, usando le bombe. Conoscere la storia serve a comprendere il presente, a capire chi siamo e a progettare il futuro. A non commettere gli stessi errori. Lo spettacolo prova a spiegare la guerra alle nuove generazioni, come trovare un linguaggio teatrale che arrivi ai giovani. La guerra che diventa tragedia umana, storia del singolo che si rispecchia nella storia dei popoli.

Il 17 maggio lo spettacolo è preceduto dal laboratorio gratuito Spazio al gioco a cura di Anna De Stefano, Ciro Burzo, Carlo Geltrude, per i ragazzi dai 10 ai 12 anni. Uno spazio di esplorazione espressiva in cui il gioco diventa uno strumento fondamentale per conoscersi, entrare in relazione con gli altri e sviluppare nuove possibilità comunicative. Il laboratorio si propone di accompagnare i partecipanti in un cammino di scoperta delle proprie potenzialità comunicative, favorendo al contempo la costruzione di un ambiente accogliente e privo di giudizio, nel quale sia possibile sperimentare con libertà e autenticità.

Programma degli spettacoli:

Teatro Torlonia, 9 e 10 maggio 2026 ore 17 e ore 18:30

Miss Lala al Circo Fernando / In a room

con Marigia Maggipinto

coreografia e regia Chiara Frigo

drammaturgia Riccardo de Torrebruna

musica Laura Masotto

cura del progetto Nicoletta Scrivo

foto Margherita Mase

produzione Zebra Cultural Zoo

con il sostegno di CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa, Teatro di Dioniso, Anghiari Dance Hub

Il progetto è realizzato con il sostegno di ResiDance – azione della Rete Anticorpi XL

dai 7 anni.

Teatro India, 16 – 17 maggio 2026 ore 16

PER ATENA!

di Ciro Burzo

regia Carlo Geltrude

con Ciro Burzo e Carlo Geltrude

aiuto regia Anna De Stefano

compositore musiche Gheto Soffittaman

dagli 8 anni

Teatro India, 17 maggio Laboratorio ore 10.30-12.00

Spazio al gioco a cura di Anna De Stefano, Ciro Burzo, Carlo Geltrude

dai 10 ai 12 anni – max 20 partecipanti

nuovegenerazioni@teatrodiroma.net