Amélie il musical, Giulia Ottonello è la protagonista

Annunciata la protagonista del musical

­C’è un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese.

È il mondo di Amélie.

Tratto dall’omonimo film campione d’incassi amato in tutto il mondo, “Amélie – Il Musical” porta in scena la magia e la poesia della celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Tra i tavolini del “Café des 2 Moulins”, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita a una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Al centro del racconto c’è una ragazza capace di trasformare i gesti più semplici in frammenti di meraviglia. Con uno sguardo curioso osserva il mondo e le persone che lo attraversano. Aiutando gli altri a trovare la felicità, Amélie scoprirà finalmente anche il coraggio di lasciarsi guidare dal proprio cuore.

Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma a un universo sospeso tra realtà e fantasia.

Con un cast di quattordici performer, “Amélie – Il Musical” è un viaggio emozionante dentro la bellezza nascosta delle cose all’apparenza insignificanti. Un inno alla vita, alla gentilezza e al coraggio di amare.

Protagonista del musical è Giulia Ottonello, cantante e attrice genovese, è una delle voci più amate del teatro musicale italiano. Vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, ha saputo trasformare quel primo successo in una carriera solida e variegata, distinguendosi per versatilità, intensità interpretativa e capacità di unire canto, recitazione e danza.

Ha calcato i palchi con alcune delle più prestigiose produzioni della Compagnia della Rancia, tra cui Cats, Frankenstein Junior, Cabaret e Cantando sotto la pioggia, imponendosi come performer completa e carismatica.

Ha interpretato con grande sensibilità Adriana in Rocky – Il musical, restituendo al pubblico tutta la fragilità e la forza di un personaggio che ha emozionato platee in tutta Italia. È stata protagonista di Sette spose per sette fratelli nel ruolo di Milly, accanto a Mario Ermito, in una nuova produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment diretta da Luciano Cannito.

Artista poliedrica e generosa, Giulia Ottonello continua a rinnovarsi e sorprendere, portando sul palco talento, passione e un magnetismo capace di conquistare ogni tipo di pubblico.

LA TRAMA

Il musical “Amélie” racconta la storia di Amélie Poulain, una giovane ragazza timida e fantasiosa che vive a Parigi e lavora come cameriera in un caffè di Montmartre. Cresciuta in isolamento da genitori distanti, Amélie sviluppa un ricco mondo interiore e osserva la vita degli altri più di quanto partecipi alla propria. Un giorno decide di dedicarsi a compiere piccoli gesti segreti per portare luce e felicità nelle vite delle persone che la circondano. Mentre aiuta gli altri a ritrovare speranza e meraviglia, Amélie si trova davanti alla possibilità dell’amore con il misterioso Nino e capisce che, per essere davvero felice, dovrà avere il coraggio di uscire dal suo silenzio e aprire finalmente il cuore al mondo.

A breve tutte le date del tour 2026/2027.