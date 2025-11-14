Lo spettacolo è ispirato a commedia sexy britannica in cui i quattro

protagonisti sono disposti a tutto pur di mascherare la propria insoddisfazione

nella relazione di coppia, dovuta all’incapacità di essere sinceri, con sé stessi

e con il partner, e alla paura di svelarsi nella propria identità.

La commedia si basa su un’idea originale e ben congegnata, come una di

quelle che Woody Allen avrebbe potuto improvvisare in un racconto per il

New Yorker. Un intrigo di tradimenti coniugali, reali o soltanto ipotizzati, in cui

Davide (Marco Cavallaro) è continuamente accusato di tradimento da Sara

(Maddalena Rizzi), che, all’insaputa di suo marito, concede ogni venerdì

l’appartamento coniugale a Valeria (Alessandra Cavallari) la quale, per non

perdere la sua libertà di single, finge di essere la moglie di Davide per avere

una relazione con Giacomo (Bruno Governale), che a sua volta è

ammogliato. La faccenda si complica quando Valeria, di fronte alla proposta

sempre più pressante di Gerardo di lasciare i rispettivi coniugi per vivere la

loro storia alla luce del sole, lo lascia. L’uomo non demorde, abbandona

comunque la casa coniugale e in un bar finirà per fare la conoscenza di

Davide, capitato lì dopo un diverbio con la moglie.

Uscirò dalla tua vita in taxi, scritto da Keith Waterhouse e

Willis Hall, è ambientato in quei lontani anni ’60, quando commedie di tendenza

con titoli come “Giù le mani da mia figlia” e “M’è caduta una ragazza nel

piatto” si abbandonavano a un umorismo leggermente audace, rassicurando

il pubblico delle matinée che la Rivoluzione Sessuale era solo una moda

passeggera.

Questo spiega probabilmente, ma non giustifica, nella trasposizione teatrale,

un certo penchant per un linguaggio sessita, oggi fortunatamente desueto,

infarcito di qualche epiteto maschilista francamente di troppo.

Ma senza divagare. L’atto unico porta in scena l’amore e la

sua complessità come motore della vita, in cui nessuno dei personaggi vive la

vita che vorrebbe, nessuno ha il coraggio di dirlo all’altro, ma tutti, alla fine,

districandosi tra bugie ed equivoci, realizzano le proprie aspirazioni.

La regia di Filippo D’Alessio è pulita e veloce e riesce a creare alcuni effetti

divertenti, accentuati con abilità dalla buona resa degli attori e dai rapidi

cambi di scena, resi agevoli sul set funzionale ideato da Tiziano Fario.

