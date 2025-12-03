CommediaTorino

La bisbetica domata

Redazione
Redazione
48

Teatro Concordia Martedì 9 dicembre, ore 21

Ti Potrebbero Interessare Anche

Promenade de santé – Passeggiata di salute di Nicolas Bedos
”Pescheria Giacalone” di Rosario Lisma all’Elfo Puccini
IL LAVORO DELL’ATTRICE SUL PRODUTTORE
I suoceri albanesi
Nove
Condividi questo articolo
Articolo precedente STEFANO MASSINI E DARIO FO AL VERTICE DEL TEATRO ITALIANO ALL’ESTERO
Articolo successivo Teatro Sistina, Matilda il Musical

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto, in prima assoluta a Roma e Milano
Cinema Concerto Recensioni/Articoli Roma
Daniela-Creciun-protagonista-di-Coppelia-di-Giorgio-Mancini_ph-Fabrizio-Sansoni-Opera-di-Roma-2025
Teatro Nazionale, Coppélia con gli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma
Danza/Balletto Recensioni/Articoli Roma
“KrimiSound 2026”, il 16 agosto ci sarà la Mannoia
Catanzaro Musica
Daniele Cipriani Entertainment, Sasha Riva e Simone Repele diventano coreografi residenti
Danza/Balletto