Teatro Sistina, Matilda il Musical

Sebastiano Somma, Roberta Lanfranchi, Gianmarco Pozzoli per il musical dei record, dal 4 dicembre a Roma

Tutto pronto per il debutto di Matilda il Musical in scena al Teatro Sistina di Roma dal 4 dicembre al 4 gennaio: lo spettacolo delle feste adatto per i più piccoli e per tutta la famiglia, torna a grande richiesta in una nuovissima versione candidandosi come spettacolo perfetto per la festività di fine anno. La versione italiana dell’omonimo romanzo di Roald Dahl firmato da Massimo Romeo Piparo torna in una sfavillante e rinnovata versione con due grandi interpreti, Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi.

Al suo debutto nel musical, Sebastiano Somma vestirà i panni en travesti della Signorina Trinciabue, ruolo di Emma Thompson nel celebre film con Danny De Vito del 2022, la tremenda e cattivissima preside della scuola frequentata da Matilda e ossessionata dal controllo. Roberta Lanfranchi torna invece sul palcoscenico del Teatro Sistina nel ruolo della tenera maestra Dolcemiele mentre l’irresistibile Gianmarco Pozzoli che torna nel ruolo del goffo e cinico papà di Matilda.

Giulia Chiovelli, figlia d’arte, enfant prodige, perfezionatasi all’Accademia del Sistina, torna a interpretare la piccola Matilda dopo aver incantato il pubblico nelle precedenti edizioni. Sul palco un cast di oltre 30 artisti, tra cui Elena Mancuso, Matteo Guma, Ilaria Fioravanti, Giovanni Papagni, oltre a nuovi, giovani talenti. Non mancherà la musica dal vivo con la Direzione Musicale del Maestro Emanuele Friello, con l’orchestra diretta da Federico Zylka. Lo spettacolo, su libretto di Dennis Kelly e musiche e testi di Tim Minchin, è andato in scena in Gran Bretagna per la prima volta nel 2010, ma continua a stregare il mondo dopo aver conquistato oltre 55 premi, tra cui sette Olivier Awards© (record nella storia degli “oscar” del West End), e cinque “Tony Awards”.

“Per molto tempo mi sono interrogato circa il grandissimo successo di “Matilda il Musical” nel West end londinese, fin quando scelsi nel 2015 di vederlo pur con qualche riserva – racconta Piparo – Ebbene da quella sera ho eletto Matilda uno dei miei musical preferiti, tornando a rivederlo altre tre volte. Una storia universale (tant’è che potrebbe essere ambientato ovunque da Londra a Roma, Da Tokyo a Sidney) che ha come eroine due figure femminili tanto attuali al giorno d’oggi: una bambina e una maestra. E contemporaneamente altre due donne anti-eroine, due figure negative come una madre “sbagliata” e una Preside che stravolge il proprio ruolo di educatrice trasformandosi in aguzzino di giovani adolescenti. Con al centro un’unica figura maschile – quella del padre cinico e sprezzante di Matilda- che diventa zimbello in mezzo a tanta malvagità femminile”.

La storia raccontata, già romanzo cult di tre diverse generazioni, è ricca di valori positivi e di ottimismo: protagonista è Matilda, una ragazzina speciale dall’intelligenza brillante nonché dotata di super poteri che viene salvata da una vita di angherie e di soprusi grazie alla sua passione per la lettura e i libri. Saranno centrali per lei due figure femminili, una maestra e un libraia che le insegneranno ad affrontare la vita nel migliore dei modi, imparando a sopravvivere, tanto nella famiglia così nella scuola. Tutto da far proprio il messaggio di questo spassoso, ma emozionante musical: è necessario credere sempre un sé stessi e avere coraggio, anche quando qualcuno fa di tutto per metterci in difficoltà.

Info e dettagli su www.ilsistina.it

Fabiana Raponi