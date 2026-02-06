CommediaFeaturedFirenze

IN SUA MOVENZA È FERMO

IN SUA MOVENZA È FERMO
Un attraversamento teatrale negli spazi segreti della Pergola
In sua movenza è fermo – Teatro della PergolaFoto Filippo Manzini

Venti anni di repliche, oltre quattrocento viaggi, migliaia di spettatori.
In sua movenza è fermo non è più soltanto uno spettacolo: è diventato una tradizione, un rito teatrale che da vent’anni accompagna il pubblico dentro l’anima più segreta del Teatro della Pergola.

Nato nel 2006 da un’idea di Riccardo Ventrella, con testi e regia di Giovanni Micoli, questo viaggio teatrale apre al pubblico luoghi normalmente inaccessibili e trasforma uno dei teatri più antichi d’Europa in un luogo da attraversare, da ascoltare, da vivere dall’interno. Non dalla platea, ma dietro le quinte, lungo scale e corridoi, nei laboratori, accanto alle macchine sceniche, nei sotterranei e nei depositi dove il teatro continua a respirare.

La magia della Pergola, infatti, non abita soltanto sul palcoscenico. Vive nei suoi spazi nascosti, là dove ancora risuonano le voci di chi ha contribuito a renderla grande nei suoi oltre 350 anni di storia: impresari e inventori, sarte e macchinisti, cantanti, comparse, lavoratori invisibili e protagonisti dimenticati. Un’intera città del teatro, operosa giorno e notte, crocevia della Firenze granducale.

Durante il percorso prendono vita figure emblematiche della storia della Pergola – da Alessandro Lanari ad Antonio Meucci, dalla soprano Barbieri Nini alla sarta di Eleonora Duse, fino a Cesare Canovetti, capo macchinista – guidando il pubblico in un’esperienza immersiva e irripetibile.

Giunto alla sua XX edizioneIn sua movenza è fermo torna in scena da domenica 26 ottobre 2025 a domenica 10 maggio 2026, con tre viaggi per ogni data (ore 10.0011.00 e 12.00). Un atto unico di circa 1 ora e 15 minuti, che continua a rinnovare, stagione dopo stagione, il legame profondo tra la Pergola e il suo pubblico.

I prossimi appuntamenti

8 febbraio 2026
22 febbraio 2026
8 marzo 2026
22 marzo 2026
12 aprile 2026
10 maggio 2026

Partenze 10.00 / 11.00 / 12.00 – Durata 1 ora e 15 minuti circa
Biglietti: Intero 15 € – Ridotto 12 €
over 65, under 30, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della ToscanaAcquista i biglietti su VivaTicket
La Compagnia delle Seggiole – Via San Piero a Quaracchi 17/15 – FIRENZE

