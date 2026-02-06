Accademia di Santa Cecilia, Musica e Spiritualità e Ciak si suona!

L'8 e il 9 febbraio

Secondo appuntamento del ciclo Musica e Spiritualità, a cura di Corrado Augias e Aurelio Canonici e nuovo appuntamento di Ciak si suona! con la Banda Musicale della Guardia di Finanza all’Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Prosegue il nuovo ciclo di incontri a cura di Corrado Augias e Aurelio Canonici, che affronteranno l’affascinante tema della Spiritualità, coniugata nella sua peculiare unione con la Musica.

Il second appuntamento, La musica e l’eterno, è previsto domenica 8 febbraio alle ore 11 in Sala Santa Cecilia. L’incontro ruota attorno a meravigliosi brani che descrivono la dimensione dell’eternità, da Beethoven che nella Nona Sinfonia evoca il Padre sopra la volta celeste, a Wagner che nel Preludio del Lohengrin rappresenta gli angeli che fanno scendere la coppa del Graal sulla terra, al Parsifal, opera ancora incentrata sulla ricerca del Graal.

Attraverso un ciclo di tre conferenze ci racconteranno come alcuni grandi compositori hanno trovato melodie, armonie, ritmi e timbri capaci di far percepire agli ascoltatori una dimensione trascendente attraverso le loro opere. Gli appuntamenti sono distribuiti in tre domeniche (11 gennaio, 8 febbraio, 26 aprile) alle ore 11, in Sala Santa Cecilia.

Nella storia dell’umanità nessun rito religioso e sacro ha fatto a meno della Musica. L’arte dei suoni ha da sempre affascinato pensatori, filosofi, mistici, artisti. Il terzo e ultimo appuntamento è previsto domenica 26 aprile, e saranno indagate relazioni e differenze tra capolavori come il sofferto Requiem di Mozart e quello drammatico e teatrale di Verdi, l’austero Requiem di Brahms e quello raffinatissimo e sereno di Fauré. Una spiritualità forte emerge anche da brani sinfonici come la Patetica di Čajkovskij, Morte e trasfigurazione di Richard Strauss e la “Morte di Isotta” dal Tristan di Wagner.

Nuovo appuntamento con Ciak si suona! l’8 febbraio alle ore 16.30 e il 9 febbraio alle ore 10.30 in Sala Santa Cecilia. Sul palco, a eseguire le musiche in programma, sarà eccezionalmente presente la Banda Musicale della Guardia di Finanza diretta dal Col. Leonardo Laserra Ingrosso.

Un evento imperdibile per scoprire come due forme d’arte, la Musica e il Cinema, possano convivere insieme, integrandosi e fondendosi per aumentare l’espressività del messaggio che trasmettono. Su un grande schermo verranno proiettate le immagini dei più bei film della storia del cinema, con musica suonata dal vivo e un conduttore che spiegherà i segreti delle scelte musicali e artistiche.

Il programma musicale è un viaggio tra generi e generazioni: dai ritmi di Joplin con Maple Leaf alla potenza epica della Cavalcata delle Walkirie di Wagner, fino ai capolavori del Premio Oscar Ennio Morricone, con i temi indimenticabili di Nuovo Cinema Paradiso e C’era una volta il West. Non mancheranno le atmosfere avventurose di Pirati dei Caraibi di Badelt, l’azione di Mission Impossible e l’eroismo della Superman March di John Williams, oltre a un coinvolgente Cartoon Quiz pensato per i più piccoli.

Lo spettacolo è pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, a partire dagli 8 anni: un’occasione per rivivere le atmosfere dei film che hanno fatto sognare generazioni.