Planetario di Roma, gli eventi dal 6 al 15 febbraio

Gli appuntamenti della settimana

Spazio agli eventi del Planetario di Roma, dal 6 al 15 febbraio.DAL 6 AL 15 FEBBRAIO 2026Venerdì 6 febbraio

16.00 – Ritorno alle stelle

17.00 – Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager

18.00 – Ritorno alle stelle

Sabato 7 febbraio

10.00 – Ritorno alle stelle

11.00 – La Notte Stellata

12.00 – Interstellari, il viaggio delle sonde Voyager

16.00 – Vita da stella con il Dottor Stellarium

17.00 – La Magia dell’Aurora Boreale

18.00 – Il cielo degli innamorati

Domenica 8 febbraio

10.00 – Space Opera

11.00 – La Magia dell’Aurora Boreale

12.00 – Girotondo tra i Pianeti

16.00 – Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra

17.00 – La Notte Stellata

18.00 – Quando cadono le stelle

Martedì 10 febbraio

16.00 – From Earth to Universe (in inglese)

17.00 – Ritorno alle stelle

18.00 – Interstellari, il viaggio delle sonde Voyager

Mercoledì 11 febbraio

16.00 – Ritorno alle stelle

17.00 – Interstellari, il viaggio delle sonde Voyager

18.00 – From Earth to Universe (in inglese)

Giovedì 12 febbraio

16.00 – From Earth to Universe (in inglese)

17.00 – Space Opera

18.00 – Interstellari, il viaggio delle sonde Voyager

Venerdì 13 febbraio

16.00 – From Earth to Universe (in inglese)

17.00 – Ritorno alle stelle

18.00 – Il cielo degli innamorati

Sabato 14 febbraio

10.00 – Space Opera

11.00 – Ritorno alle stelle

12.00 – Girotondo tra i Pianeti

16.00 – La Magia dell’Aurora Boreale

17.00 – La Notte Stellata

18.00 – Ritorno alle stelle

Domenica 15 febbraio

10.00 – Ritorno alle stelle

11.00 – Interstellari, il viaggio delle sonde Voyager

12.00 – Ritorno alle stelle

16.00 – Accade tra le stelle – con il Dottor Stellarium (per famiglie)

17.00 – La Magia dell’Aurora Boreale

18.00 – Il cielo degli innamorati

PER IL PUBBLICO ADULTO

Ritorno alle stelle

Lo spettacolo segna il momento in cui la grande cupola digitale si dischiude ad ospitare luci e storie provenienti dall’universo intero: storie di indagini scientifiche e di scoperte spiazzanti, che ridefiniscono il nostro posto nel cosmo. Nell’ampia volta celeste della cupola, lo sguardo di ogni visitatore può liberamente spaziare lontano, in tutte le direzioni della conoscenza, accompagnato dalla narrazione dal vivo degli astronomi, che vi condurranno in un viaggio cosmico di vasto respiro. L’eterno rapporto di Roma con le stelle offre lo spunto per rievocare la suggestione dell’osservazione del cielo e degli astri attraverso la storia: dagli antichi Romani alle sonde spaziali. Concedetevi una visita guidata dello spazio e del tempo, attraversando gli scenari mitici delle costellazioni per conquistare punti di vista inediti, da cui ammirare la Terra da lontano, sorvolare pianeti, nebulose e galassie, fino a rivivere tappe cruciali dell’esplorazione spaziale e dell’astronomia più recente. Sostenuti dalle più aggiornate tecnologie di visualizzazione, dalla Terra ai confini della galassia, vi immergerete in un immenso volo nello spazio-tempo dove inseguire, lungo un’agile linea di vista, i nuovi traguardi della ricerca astrofisica e liberare l’istinto di scoperta, per ricomporre la vostra immagine del cosmo.

Interstellari, il viaggio delle sonde Voyager

Partite nel lontano 1977, le sonde Voyager sono attualmente gli oggetti costruiti dall’umanità più lontani dalla Terra. Nel loro viaggio ci hanno mostrato un Sistema Solare diverso da quello che conoscevamo, donandoci una nuova prospettiva sulla nostra posizione nel cosmo. Le Voyager hanno compiuto un viaggio planetario unico arrivando dove nessuna sonda aveva mai osato, e oggi queste sonde hanno varcato i confini del Sistema Solare, proseguendo nel loro destino interstellare.

La Notte Stellata

Con gli astronomi del planetario, si passeranno in rassegna le stelle, le costellazioni e gli oggetti del cielo profondo come nebulose e galassie visibili nell’oscurità del cielo stellato. La notte stellata ha un richiamo inevitabile per la nostra mente. Un richiamo fatto di storie che uniscono la mitologia alla fisica, fenomeni celesti più fugaci a sorgenti di luce apparentemente immutabili. Questo spettacolo astronomico vuole essere un invito a raccogliere quel richiamo.

La Magia dell’Aurora Boreale

Le Aurore boreali, le luci del nord, sono uno dei più spettacolari fenomeni atmosferici a cui si possa assistere sul pianeta Terra. La loro origine, però, è tutta astronomica. È l’intenso vento di radiazioni che partono dal Sole e, intercettato dal campo magnetico terrestre, accende la magia. Gli astronomi del planetario ci condurranno ad ammirare questo incredibile spettacolo in un viaggio tra scienza e meraviglia che ci porterà a scoprire il rapporto tra la nostra stella e i pianeti del Sistema Solare.

Il cielo degli innamorati

Un viaggio di una notte intera sotto il cielo del planetario di Roma per ripercorrere, nel firmamento di un anno intero, storie di innamorati celesti provenienti da varie culture del mondo. Quattro racconti provenienti da quattro luoghi diversi della Terra che uniscono la visione del cielo, l’astronomia e i sentimenti dei popoli, per svelare un repertorio di passioni che ogni notte si consuma e si rinnova sulle nostre teste.

Space Opera

Un viaggio interplanetario con una visuale a 360°, interamente basato sulle note della suite “Op.32: The Planets” di Gustav Holst. Il ritrovamento di un disco volante nel sottosuolo permette agli spettatori di diventare passeggeri di un’astronave aliena e decollare dalla Terra per visitare l’intero sistema solare giocando con i concetti di Spazio e Tempo. L’astronave è dotata di una finestra panoramica circolare che mostra i corpi celesti durante il viaggio, richiedendo una partecipazione attiva del pubblico, mentre si procede per “tappe cosmiche” e “corridoi interplanetari”, accompagnati dalla voce di Ottavia Piccolo (celebre doppiatrice della Principessa Leila in “Star Wars”). Presentato nel 2010 al Planetario della Biblioteca di Alessandria di Egitto, durante il meeting dell’International Planetarium Society, “Space Opera” si è distinta come esperienza più artistica e cinematografica che scientifica, assolutamente unica nel suo genere e forse ha contribuito alla nascita di un nuovo modo di produrre contenuti per planetari. Successivamente, è stato tradotto in sette lingue. Si tratta del primo e tuttora unico prodotto italiano su questo formato.

Quando cadono le stelle

È lo spettacolo ideale per esprimere i nostri migliori desideri, rivolgendoci alle stelle. Con la guida esperta degli astronomi del Planetario, inseguiremo le loro scie fino a scoprire insieme tutto su come, dove e quando in cielo appaiono le stelle cadenti – oltre all’attesissima Notte di San Lorenzo -, fino a risalire alla loro reale natura. Ci inseriremo di nascosto sulle orbite di comete e asteroidi, girovagando nel sistema solare alla ricerca dei “pozzi dei desideri” celesti, tra una costellazione e l’altra. E sul più bello, con un sibilo piomberemo verso la Terra per vivere in prima persona il fulgido epilogo del lungo viaggio di una stella cadente, effimera luce di un momento di meraviglia.

Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra

“Ecologia Cosmica” è l’invito a partecipare a un percorso di osservazione e di pensiero in bilico fra la Terra e il cielo, per considerare il nostro rapporto con il pianeta da una prospettiva inedita: quella spaziale, finora riservata soltanto agli astronauti. Nel planetario potremo ammirare la Terra affacciandoci alla Cupola della Stazione Spaziale, e soffermarci sulla sua piccolezza, fragilità e unicità. Accederemo così a un punto di vista dirompente rispetto al nostro quotidiano, utile per raccontare la crisi climatica e percepire la globalità del problema. Con l’aiuto di due esperti studiosi del clima – Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, ed Elisa Palazzi, climatologa dell’Università di Torino – valuteremo come l’impatto umano sull’ambiente terrestre si proietti negli scenari futuri elaborati dalla scienza, e rifletteremo su quanto sia necessario che ciascuno si impegni ad avere cura del nostro unico pianeta. Perché siamo figli delle stelle, e di fronte alle stelle abbiamo la responsabilità di essere i custodi della Terra.

From Earth to Universe (spettacolo in lingua inglese).

The night sky, both beautiful and mysterious, has inspired awe and been the subject of campfire stories, and ancient myths for as long as there have been people. A desire to comprehend the Universe may well be humanity’s oldest shared intellectual experience. Yet only recently have we truly begun to grasp our place in the vast cosmos. To learn about this journey of celestial discovery, from the theories of the ancient Greek astronomers to today’s grandest telescopes, we invite you to experience From Earth to the Universe. This stunning, 30-minute voyage through space and time conveys, through sparkling sights and sounds, the Universe as revealed to us by science.

Directed by the young Greek filmmaker Theofanis N. Matsopoulos, and featuring a sweeping soundtrack from Norwegian composer Johan B. Monell, viewers can revel in the splendour of the various worlds in the Solar System and the ferocity of the scorching Sun. From Earth to the Universe then leaves our home to take the audience out to the colourful birthplaces and burial grounds of stars, and still further out, beyond the Milky Way, to the unimaginable immensity of myriads of galaxies. Along the way, the audience will learn about the history of astronomy, the invention of the telescope, and today’s giant telescopes that allow us to probe ever deeper into the Universe. Producer: Theofanis Matsopoulos & European Southern Observatory (ESO).

PER BAMBINI E FAMIGLIE

Girotondo tra i Pianeti

Uno spettacolo giocoso e interattivo per bambini – e per i loro genitori -, in cui la sala del Planetario diventa un’immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare e oltre. Impareremo a riconoscere i pianeti nel cielo stellato, poi saranno proprio i bambini, come piccoli astronauti, a tracciare la rotta della loro missione spaziale: a richiesta partiremo, come su un taxi interstellare guidato dagli astronomi del Planetario, verso i loro pianeti preferiti e le loro lune. Seguendo la loro curiosità ci soffermeremo ad ammirarli da vicino, visitando luoghi dove nessun essere umano è mai arrivato, senza perdere di vista quel prezioso puntino blu che è il nostro pianeta nello spazio. E a sorpresa, grazie al navigatore cosmico del Planetario, potremo volare tutti insieme perfino in direzione dei sistemi planetari di altre stelle lontane, per scoprire e immaginare i colori e le forme di tanti nuovi mondi ancora inesplorati.

Vita da stella con il Dottor Stellarium

Tutte le stelle che si vedono in una notte stellata raccontano la loro storia. Accompagnati da Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, sarà possibile misurare le loro dimensioni e le loro distanze. Si cercheranno le mamme stellari nascoste negli angoli della galassia fino a scovare ammassi di giovani stelle intente a giocare tra loro. E poi ancora alla scoperta dei colori delle stelle e delle informazioni che possono dare. Ma l’avventura più entusiasmante sarà quella di riconoscere anche le ultime fasi della vita delle stelle. Dalle nebulose planetarie alle esplosioni di supernovae, dalle nane bianche alle stelle di neutroni, fino ad arrivare a schivare un immenso buco nero.

Accade tra le stelle – con il Dottor Stellarium

Accompagnati da Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, andiamo alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno. Pianeti, satelliti naturali e artificiali, comete, asteroidi e anche le cosiddette stelle cadenti sono i protagonisti di questo simpatico viaggio astronomico. Un viaggio che ci porta a sollevare lo sguardo al cielo per scoprire quante cose si possono vedere anche dalle nostre città nonostante l’inquinamento luminoso.

PLANETARIO DI ROMA

Museo della Civiltà Romana – Piazza Giovanni Agnelli, 10 – Roma

Sito: www.planetarioroma.it

#planetariodiroma

Biglietti

– Intero singolo spettacolo: € 8,50.

– Ridotto singolo spettacolo: € 6,50 (under 26; insegnanti in attività; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale; forze dell’ordine e militari con tessera di riconoscimento; gruppi superiori alle 10 persone; possessori Roma MIC Card e Roma Pass 48/72 ore).

– Gratuito: bambini 0-5 anni; persona con disabilità e accompagnatore; guide turistiche dell’Unione Europea; docente accompagnatore scuola.

–

– Tariffe speciali famiglia

– Singolo spettacolo: € 22,00 (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni)

Singolo spettacolo: € 11,00 (1 adulto più figli al di sotto dei 18 anni)

Acquisto on line su www.planetarioroma.it o direttamente in biglietteria sul posto (infrasettimanale), solo online nel weekend.