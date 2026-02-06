ProsaRoma

Teatro Quirino, Nello Mascia in La rigenerazione di Italo Svevo

Redazione Roma
Redazione Roma
60

Dal 10 al 15 febbraio a Roma

Dal 10 al 15 febbraio il teatro Quirino di Roma ospita Nello Mascia protagonista de La rigenera

Note di regia di Valerio Santoro

Italo Svevo è un maestro nel delineare le crisi e le nevrosi dell’uomo moderno, complice anche il tessuto culturale dei suoi tempi, la nascita della psicoanalisi di Freud e i fermenti sociali dell’epoca. L“eroe” sveviano è l’uomo con le sue fragilità e le sue inettitudini di fronte al susseguirsi delle vicende della vita. Ne La rigenerazione abbiamo un protagonista – interpretato da Nello Mascia – ormai avanti con gli anni, che vuole sottoporsi ad una “moderna” operazione che gli consenta di tornare indietro nel tempo, di ringiovanire.
Da qui nasce il senso del comico e del tragico di cui è permeato tutto il testo, che con la mia regia vorrei cercare di restituire in maniera limpida. La feroce ironia contro coloro che non vogliono rassegnarsi all’inevitabile trascorrere del tempo sarà il fulcro dello spettacolo, che si prefigge di essere vivace, giocoso, libero ed equilibrato. L’allestimento scenico di Luigi Ferrigno punta ad essere dinamico e suggestivo, per rappresentare al meglio la dimensione reale e borghese dove si muovono i personaggi e quella onirica, dove verrà relegato in nostro protagonista. L’impostazione sarcastica e beffarda dello spettacolo mirerà a smantellare tutti i pregiudizi che nel tempo hanno reso e rendono insostenibile il binomio vecchiaia-giovinezza. Vorrei che il pubblico, attraverso lo spettacolo, analizzasse lucidamente le falsità delle maschere che la società ci impone per abitudine e consuetudine.
Valerio Santoro

 

Ti Potrebbero Interessare Anche

ROBERTO CIUFOLI IN OH! DISS’EA
Milano 1845
Il male oscuro di Giuseppe Berto
Socialmente
Teatro Argentina, Corrado Augias in 1945-2025. Ottanta anni di libertà
Condividi questo articolo
Articolo precedente Accademia di Santa Cecilia, Musica e Spiritualità e Ciak si suona!
Articolo successivo Teatro della Società di Lecco, Gli Innamorati di Carlo Goldoni

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Moby Dick con Moni Ovadia in tournée nazionale
Senza categoria
“Camicette Bianche – il Musical”
Agrigento Musical
Il ragazzo dai pantaloni rosa
Musical Roma
Rosa la Rossa la vera storia di Rosa Luxemburg
Monologo Torino