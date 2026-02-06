Teatro della Società di Lecco, Gli Innamorati di Carlo Goldoni

Mercoledì 11 febbraio alle ore 21 la commedia con la regia di Roberto Valerio

Gli Innamorati, un classico di Carlo Goldoni del 1759, torna in scena in una veste contemporanea mercoledì 11 febbraio alle ore 21 al Teatro della Società di Lecco con la regia e l’adattamento di Roberto Valerio.

Al centro della commedia le passioni e le gelosie di Eugenia e Fulgenzio, due giovani amanti che si muovono tra dolci riappacificazioni, furibonde liti e desideri languidi; un tema universale e senza tempo quello dell’amore, specchio dei comportamenti umani in cui il commediografo invita il pubblico a riconoscersi. Intorno ai due protagonisti Goldoni fa ruotare una galleria di personaggi che consigliano, rimproverano e ingarbugliano ancor di più la vicenda: campione assoluto nel creare scompiglio è Fabrizio, lo zio di Eugenia, tessitore di equivoci e maschera di chiacchierone, un bonario bugiardo che con i suoi tratti riesce a creare strade drammaturgiche aggrovigliate che rendono la pièce un capolavoro di ilarità.

“Con una scenografia contemporanea e costumi moderni, nasce uno spettacolo asciutto, diretto, senza fronzoli, che mescola leggerezza, risate, momenti di grande commedia a cupe atmosfere per poter rappresentare un amore più violento di tutti gli altri” afferma il regista Roberto Valerio. “Uno spettacolo in cui trionfa il Teatro e la magnifica macchina teatrale inventata dal più grande drammaturgo italiano, capace con un testo scritto nel 1759, di parlare ancora oggi alle persone sedute in platea” conclude il regista.

Crediti

di Carlo Goldoni

Adattamento e regia Roberto Valerio

Con Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo

Scene e costumi Guido Fiorato

Realizzazione scene Laboratorio Scarpa, Faenza, Accademia Perduta / Romagna Teatri, La Contrada Teatro Stabile Di Trieste – La Pirandelliana

In collaborazione con Comune di Verona – Estate Teatrale Veronese

Info e biglietti

Info sul sito teatrosocietalecco.it