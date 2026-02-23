Centrale Preneste Teatro, Strega Bistrega

Domenica 1 marzo 2026 alle 16.30

Per la rassegna Infanzie in gioco in programma a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) domenica 1 marzo alle 16.30 va in scena lo spettacolo “Strega Bistrega” della Compagnia Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino. Il testo è di Fabio Traversa, la regia di Fabio Traversa con la collaborazione di Tiziana Lucattini, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid J. W. Rocca. La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Strega Bistrega

di Ruotalibera Teatro

Testo e regia Fabio Traversa

Con Valentina Greco nella parte di Margherita Margheritone, Dawid J. W. Rocca in video nella parte di Pierino Pierone e Fabio Traversa nella parte della Strega Bistrega

Collaborazione alla regia Tiziana Lucattini

Scene Francesco Persico

Costumi Valentina Bazzucchi

Disegno luci Martin Beeretz

Riprese e regia video Fabio Traversa

Postproduzione Lucia De Amicis

Organizzazione e promozione Serena Amidani e Paola Meda

Grazie a Nicoletta Stefanini che ci ha fatto scoprire la fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino, a cui questa storia si ispira. Grazie a Monica Wasiulevska e ad Erminio Angeloni per la loro collaborativa presenza sul set.

Domenica 1 marzo 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/