Centrale Preneste Teatro, Strega Bistrega

Domenica 1 marzo 2026 alle 16.30
Per la rassegna Infanzie in gioco in programma a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) domenica 1 marzo alle 16.30 va in scena lo spettacolo “Strega Bistrega” della Compagnia Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino. Il testo è di Fabio Traversa, la regia di Fabio Traversa con la collaborazione di Tiziana Lucattini, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid J. W. Rocca. La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più.
Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Strega Bistrega
di Ruotalibera Teatro
Testo e regia Fabio Traversa
Con Valentina Greco nella parte di Margherita Margheritone, Dawid J. W. Rocca in video nella parte di Pierino Pierone e Fabio Traversa nella parte della Strega Bistrega
Collaborazione alla regia Tiziana Lucattini
Scene Francesco Persico
Costumi Valentina Bazzucchi
Disegno luci Martin Beeretz
Riprese e regia video Fabio Traversa
Postproduzione Lucia De Amicis
Organizzazione e promozione Serena Amidani e Paola Meda
Grazie a Nicoletta Stefanini che ci ha fatto scoprire la fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino, a cui questa storia si ispira. Grazie a Monica Wasiulevska e ad Erminio Angeloni per la loro collaborativa presenza sul set.
Domenica 1 marzo 2026 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro
Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)
Biglietto unico: 7.00 €
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00
info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it
FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG www.instagram.com/centralepreneste/