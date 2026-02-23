Danzainfiera 2026: apertura nel segno dell’eccellenza

tra grandi maestri, audizioni e nuove tendenze

Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala ha dichiarato: “Danzainfiera diventa un’opportunità, sempre più organizzata e strutturata, di incontrarsi e di conoscere nuovi modi di fare spettacolo”

Firenze, 20 febbraio 2026 – “Nel mondo della danza oggi ci sono tantissime possibilità, al di là del classico e del contemporaneo: nuovi coreografi, possibilità artistiche, giovani compagnie. Danzainfiera diventa un’opportunità, sempre più organizzata e strutturata, di incontrarsi e di conoscere nuovi modi di fare spettacolo”.Con le parole di Frédéric Olivieri, direttore del corpo di ballo del Teatro alla Scala, che ha richiamato in aula giovani talenti da tutta Italia in un momento di altissimo profilo tecnico e simbolico, si è aperta oggi alla Fortezza da Basso la 20ª edizione di Danzainfiera, il più grande evento internazionale dedicato al mondo della danza organizzato da Pitti Immagine.

Una prima giornata intensa, partecipata, ricca di appuntamenti che hanno subito dato il segno del livello artistico e formativo di questa edizione, nel segno dello slogan 2026: BELIEVE. Dance to become.

La grande tradizione del classico è stata rappresentata anche da Raffaele Paganini, che ha tenuto una lezione molto partecipata, al termine della quale sono state assegnate borse di studio per l’Accademia ArtVillage ai talenti più meritevoli.

Grande entusiasmo anche nello spazio dedicato a Il Sistina, dove Gilles Rocca, già protagonista di Ballando con le Stelle e oggi performer in Moulin Rouge! Il Musical, ha incontrato i ragazzi per una lezione seguitissima. Gli allievi dell’Accademia Il Sistina sono stati poi protagonisti di uno speciale flash mob che ha animato gli spazi della Fortezza, coinvolgendo pubblico e visitatori.

Tra gli artisti più amati della giornata anche Matteo Addino, giudice Rai di Ballando con le Stelle e coreografo televisivo, che ha avviato oggi le sue lezioni e i laboratori coreografici – appuntamenti che proseguiranno per tutto il weekend.

Spazio alle audizioni e alle opportunità internazionali con Daniela Rapisarda, Direttrice Artistica e fondatrice di Oniin Dance Company, che ha condotto un’importante selezione per assegnare prestigiose borse di studio all’estero, oltre a tenere una lezione della sua disciplina, la Danza Somatica®, al centro del focus Healthy & Wellness di questa edizione.

Sul fronte musical e Broadway, si è svolta la NY Broadway’s Dynamite Dance Experience con Judine Somerville, rivolta a danzatori, cantanti e attori; mentre il Choreography Lab con Guy Salim – artista recentemente tra gli STOMP – ha offerto ai partecipanti un’immersione nella creazione coreografica contemporanea.

Non poteva mancare uno spazio dedicato alla pole dance all’interno del THEPOLE Village, dove la Campionessa Mondiale Pole Sport 2025 Francesca Prini, ha tenuto lezioni della nuova disciplina Flying Pole, che proseguiranno anche nel fine settimana.

Tra gli altri appuntamenti di rilievo: la lezione proposta da ASI con Giovanna Spalice, étoile del Teatro San Carlo; la masterclass di tecnica Horton con Mr. Tracy Inman; il talk esclusivo con Jeff Whiting, Direttore dell’Open Jar Institute di Broadway; la Not Just Hip Hop masterclass con Arben Giga; e la presenza del talent Francesco Bosco, volto di Amici25.

Accanto agli appuntamenti, un’area espositiva nel Piano Terra del Padiglione Centrale con 75 brand specializzati che presentano le ultime novità del settore, dall’abbigliamento agli accessori, fino ai servizi per il palco e il dietro le quinte.

Una giornata che ha confermato Danzainfiera come luogo di incontro tra generazioni, linguaggi e opportunità concrete: lezioni, casting, borse di studio e momenti di confronto diretto con professionisti di fama internazionale.

Il programma prosegue domani, sabato 21 febbraio, con nuovi appuntamenti di richiamo. Al Padiglione Cavaniglia saranno presenti volti noti della TV come la ballerina Mia Molinari e il coreografo Brian Bullard, che terranno lezioni dedicate ai giovani talenti.

Arriva invece da Londra la guest teacher Patience J, ideatrice della disciplina Afro in Heels, tra le novità più attese di questa edizione.

Nello spazio Il Sistina, la celebre Rossella Brescia terrà una lezione di danza classica, mentre tra i volti più attesi dal pubblico anche i talent di Amici Andreas Muller, Marcello Sacchetta, Carola Puddu e Lucia Ferrari.

Ad aprire la rassegna organizzata da ACSI sarà invece Daniele Doria, vincitore di Amici24, con una performance che promette grande partecipazione.

La giornata di sabato si chiuderà con la prima assoluta dell’attesissimo spettacolo interamente prodotto e diretto da Graziella Di Marco: “The Sound Of Shoes”. Un appuntamento imperdibile, destinato a diventare un evento storico per la tap dance in Italia.

Danzainfiera prosegue fino a domenica 22 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze, con oltre 370 eventi in programma, 13 sale, 3 palchi e un calendario che mette al centro formazione, spettacolo e nuove tendenze del panorama coreutico internazionale.