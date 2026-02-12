Las premiere al Teatro Brancaccio ROMA dal 29 ottobre 2026

Il Principe d’Egitto – il Musical, Il Kolossal teatrale tra epica, musica e pathos arriva in Italia

Dopo il successo straordinario dei musical “Il Fantasma dell’Opera” e “Anastasia”, dagli stessi produttori e dal medesimo team creativo, nasce una nuova pièce musicale destinata a segnare la scena teatrale italiana: “Il Principe d’Egitto – Il Musical”, tratto dall’omonimo film d’animazione della DreamWorks, la casa di produzione di Steven Spielberg, che ha fatto la storia del cinema. Prodotto da Broadway Italia Srl, lo spettacolo rappresenta un vero e proprio kolossal, con un imponente allestimento, con ben 50 persone in scena, con l’obiettivo di portare sul palcoscenico una narrazione universale, capace di unire spettacolarità, emozione e profondità tematica.

Un’opera dal respiro internazionale

Il musical si avvale delle musiche di Stephen Schwartz, compositore vincitore di tre Premi Oscar e autore di alcune tra le colonne sonore più celebri del panorama internazionale (Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame, Wicked). Tra i brani iconici spicca “When You Believe”, vincitore dell’Oscar per la Miglior Canzone Originale, resa celebre dalle interpretazioni di Whitney Houston e Mariah Carey.

Debuttato nel West End di Londra nel 2020, Il Principe d’Egitto – Il Musical arriva ora in una nuova edizione italiana, ancora più spettacolare, pensata per il grande pubblico e per tutte le generazioni.

La regia è di Federico Bellone, tra i più autorevoli registi del musical contemporaneo, già protagonista dei successi italiani de Il Fantasma dell’Opera e Anastasia il Musical. Gli effetti speciali, elemento centrale dell’allestimento, sono curati da Paolo Carta, professionista di riferimento nel settore, che firma qui un utilizzo inedito di arti sceniche per ricreare le celebri piaghe d’Egitto

Un Allestimento Kolossal

“Il Principe d’Egitto – il Musical” si distingue per un allestimento da vero kolossal, pensato appositamente per catturare l’immaginazione del pubblico. La performance include musica dal vivo che coinvolge oltre cinquanta persone in scena, per dare vita a una storia epica e toccante. Gli effetti speciali curati da Paolo Carta, sono stati progettati per raccontare perfettamente la trama con le sue famose piaghe d’Egitto, e le scenografie, dello stesso Bellone, rendono ogni scena un’opera d’arte visiva che rispecchia l’emozione e la grandezza della storia narrata. L’impatto visivo e sonoro accompagnerà il pubblico in un viaggio immersivo nell’antico Egitto, restituendo tutta la potenza cinematografica dell’opera originale attraverso il linguaggio del teatro.

La Storia

La trama del musical ruota attorno alla figura di un bambino abbandonato sul Nilo e cresciuto nella famiglia reale egizia. Egli diventa così “fratello” dell’erede al trono, mettendo in luce sentimenti di amicizia e passione basati su valori universali. Un racconto epico, ricco di azione e spiritualità, che oggi rivive in un musical emozionante e spettacolare, tra luci mozzafiato, scene d’impatto e una colonna sonora indimenticabile.

Un Musical con un Messaggio Universale

“Il Principe d’Egitto – il Musical” affronta temi come la libertà, l’identità e il sacrificio, riuscendo a toccare le corde più sensibili di ognuno di noi. Il cartone animato omonimo ha conquistato il mondo segnando l’incasso più alto nella storia per un film d’animazione dopo la Disney. Il musical, che ha debuttato nel 2020 nel West End, forte della sua carica innovativa, si preannuncia ancora più spettacolare dell’originale, portando sul palcoscenico una fusione perfetta tra arte, musica e narrazione. Sarà in scena con l’anteprima assoluta nazionale al Teatro Rossetti di Trieste dal 14 al 17 maggio 2026, la Prima Nazionale al Teatro Brancaccio di Roma dal 29 ottobre al 15 novembre 2026 e al Teatro Arcimboldi di Milano dal 26 novembre al 13 dicembre 2026.

Con l’approccio diretto alla poesia visiva e musicale, “Il Principe d’Egitto – il Musical” sarà un evento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura. La combinazione di talento, creatività e passione dei professionisti coinvolti regalerà al pubblico un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento, invitando tutti a riflettere su temi di grande rilevanza umana. Uno spettacolo che racconta una delle storie più affascinanti dell’antichità viene presentata con un linguaggio contemporaneo.

Note di regia

“Kolossal. Questa è la parola che più si addice a questo allestimento così epico nel suo essere.

Ancora una volta nei miei ricordi da bambino, dopo “La bella e la bestia”, “Aladdin” e “Anastasia”, “Il principe d’Egitto” fu un cartone animato di una potenza indescrivibile, con le sue grandiose scene di massa, alla Ben-Hur per intenderci, e alla grandiosità della musica così sublime. Una grande storia di fede e comunità sullo sfondo di un Egitto imponente, il tutto visto attraverso gli occhi di tutta la famiglia.

Una storia di perdono, intrisa di trovate teatrali che la squadra di creativi con cui condivido ormai tantissimi spettacoli, come “Il fantasma dell’opera” e “Anastasia”, vuole raccontare in modo sorprendente e emotivamente avvincente.

Uno spettacolo che ha voglia di essere un miracolo per tutta la famiglia, così da continuare la tradizione anche in Italia di condivisione per tutti a teatro. Un posto magico, dove la nostra gioia è vedere il pubblico credere nei miracoli, When you believe …”

Con queste significative parole il regista, Federico Bellone, definisce Il Principe d’Egitto il Musical.

IL PRINCIPE D’EGITTO IL MUSICAL – IL TEAM CREATIVO

FEDERICO BELLONE – REGIA & SCENOGRAFIE

PAOLO CARTA – ILLUSIONI & EFFETTI SPECIALI

GIOVANNI MARIA LORI – SUPERVISIONE MUSICALE

ELENA CICORELLA – COSTUMI, ACCONCIATURE, TRUCCO

VALERIO TIBERI – DISEGNO LUCI

POTI MARTIN – DISEGNO FONICO

IL PRINCIPE D’EGITTO IL MUSICAL – IL CAST

LORENZO TOGNOCCHI – RAMSES

GIULIA SOL – TZIPORRAH

RICCARDO MACCAFERRI / MOSÈ

GIPETO – FARAONE SETI / JETHRO

MICHELLE PERERA – YOCHEVED / MIRIAM

DANIELA POBEGA – REGINA TUYA

MATILDE GUIDOTTI – NEFERTARI

FABRIZIO CORUCCI – SACERDOTE HOTEP

RENATO TOGNOCCHI – AARON

CHIARA VERGASSOLA – ENSEMBLE

ROCCO DI DONATO – ENSEMBLE

LORENZO MARIA GIAMBATTISTA – ENSEMBLE

