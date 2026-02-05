domenica 8 febbraio ore 16.00
Compagnia Gli Smemorati del Ruah
tornano alla Sala Ruah con la commedia del debutto….
La Zona Tranquilla
Di Emilio Caglieri
Regia di Massimo Beni
Personaggi ed interpreti:
Vincenzo Alessandro Guidi
Ernestina Cristina Masi
Manon Catia Dori
Fanny Lorella Paris
Liliana Chiara Bini
Giorgino Claudio Terenzi
Fred Tiziano Sbolci
Mecalli Enrico Nanni
Biancalani Giovanni Palio
Virginia Sonia Degl’Innocenti
Da non perdere per chi non l’ aveva vista e per chi vuole capire se siamo cambiati!
Firenze, 1944. Una coppia di coniugi, per sfuggire ai bombardamenti che colpiscono ripetutamente la città, cerca riparo introducendosi all’interno di un’abitazione, che si rivelerà essere una cosiddetta “casa chiusa”. Il marito, assiduo frequentatore del posto, riconosce la casa e cerca la collaborazione della tenutaria al fine di nascondere alla moglie la natura dell’attività che vi si svolge all’interno.
L’autore della commedia delinea un quadro piacevole e divertente prestando inoltre particolare attenzione al periodo storico che ne è al contempo l’ambientazione e il tema principale.
Sala Ruah
Piazza San Francesco / Via Delle Arti
Bagno a Ripoli (FI)
Prenotazioni 331 214 44 64