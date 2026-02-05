domenica 8 febbraio ore 16.00

Compagnia Gli Smemorati del Ruah

tornano alla Sala Ruah con la commedia del debutto….

La Zona Tranquilla

Di Emilio Caglieri

Regia di Massimo Beni

Personaggi ed interpreti:

Vincenzo Alessandro Guidi

Ernestina Cristina Masi

Manon Catia Dori

Fanny Lorella Paris

Liliana Chiara Bini

Giorgino Claudio Terenzi

Fred Tiziano Sbolci

Mecalli Enrico Nanni

Biancalani Giovanni Palio

Virginia Sonia Degl’Innocenti

Da non perdere per chi non l’ aveva vista e per chi vuole capire se siamo cambiati!

Firenze, 1944. Una coppia di coniugi, per sfuggire ai bombardamenti che colpiscono ripetutamente la città, cerca riparo introducendosi all’interno di un’abitazione, che si rivelerà essere una cosiddetta “casa chiusa”. Il marito, assiduo frequentatore del posto, riconosce la casa e cerca la collaborazione della tenutaria al fine di nascondere alla moglie la natura dell’attività che vi si svolge all’interno.

L’autore della commedia delinea un quadro piacevole e divertente prestando inoltre particolare attenzione al periodo storico che ne è al contempo l’ambientazione e il tema principale.

Sala Ruah

Piazza San Francesco / Via Delle Arti

Bagno a Ripoli (FI)

Prenotazioni 331 214 44 64