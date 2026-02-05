CommediaFeaturedFirenze

domenica 8 febbraio ore 16.00

Compagnia  Gli Smemorati del Ruah

tornano alla Sala Ruah con la commedia del debutto….

La Zona Tranquilla

Di Emilio Caglieri

Regia di Massimo Beni

 

Personaggi ed interpreti:

Vincenzo       Alessandro Guidi

Ernestina      Cristina Masi

Manon           Catia Dori

Fanny             Lorella Paris

Liliana            Chiara Bini

    Giorgino         Claudio Terenzi

Fred                Tiziano Sbolci

Mecalli            Enrico Nanni

Biancalani     Giovanni Palio

           Virginia         Sonia Degl’Innocenti

 

Da non perdere per chi non l’ aveva vista e per chi vuole capire se siamo cambiati!

 

Firenze, 1944. Una coppia di coniugi, per sfuggire ai bombardamenti che colpiscono ripetutamente la città, cerca riparo introducendosi all’interno di un’abitazione, che si rivelerà essere una cosiddetta “casa chiusa”. Il marito, assiduo frequentatore del posto, riconosce la casa e cerca la collaborazione della tenutaria al fine di nascondere alla moglie la natura dell’attività che vi si svolge all’interno.

L’autore della commedia delinea un quadro piacevole e divertente prestando inoltre particolare attenzione al periodo storico che ne è al contempo l’ambientazione e il tema principale.

 

Sala Ruah

Piazza San Francesco / Via Delle Arti

Bagno a Ripoli (FI)

Prenotazioni 331 214 44 64

 

