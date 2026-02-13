Musei Nazionali Toscana

Le prossime iniziative in programma
Dal 4 febbraio 2026 alla guida della rete museale statale toscana. Un profilo che unisce ricerca, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Subentra a Stefano Casciu che dal 31 gennaio ha concluso il suo percorso alla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana iniziato nel 2015.
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Inaugurazione mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata” alla presenza del Ministro Giuli. Primo appuntamento del progetto nazionale “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”
Sabato 14 febbraio ore 12, ingresso esclusivamente su invito.
Arezzo – Basilica di San Francesco. Incontro “Giustizia e Pace in Terra Santa”, con la partecipazione straordinaria del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.
Sabato 14 febbraio ore 15.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Sabato 21 febbraio 2026, ore 9 -13. Ingresso gratuito
Firenze – Museo archeologico nazionale. I Pomeriggi dell’Archeologico. Presentazione del volume “Alkedo. Storia e archeologia di una nave (15-50 D.C.)”
Giovedì 26 febbraio 2026, ore 17. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Monsummano Terme (PT) – Biblioteca comunale “Giuseppe Giusti”. Un tè a Casa Giusti: Giampiero Giampieri presenta “Ferdinando Bartolommei. Il fiorentino che amava la Valdinievole”
Sabato 28 febbraio, ore 16. Ingresso libero
Dal 14 marzo al 23 agosto 2026
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Torino – Musei Reali. Mostra dossier “Beato Angelico negli occhi di Bartholomeus Spranger. Giudizi Universali a confronto”.
Musei Reali di Torino. 6 febbraio – 3 maggio 2026
Lucca. Mostra “Il pittore del Re. Luigi Norfini nell’Italia del Risorgimento” a cura di Luisa Berretti, Emanuele Pellegrini, Ettore Spalletti
20 dicembre 2025 – 26 aprile 2026. Musei nazionali di Lucca, Casermetta di Villa Guinigi e Palazzo Mansi; Pescia, Museo Palazzo Galeotti
Firenze – Museo archeologico nazionale. Mostra “Icone di potere e bellezza” a cura di Daniele Federico Maras e Barbara Arbeid
Fino al 9 aprile 2026
Chiusi (SI) – Museo nazionale etrusco. Mostra: «Un giovane di belle speranze…». Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo
Fino al 29 marzo 2026