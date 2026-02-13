Teatro Studio Melato, dal 17 al 22 febbraio

Andrea De Rosa

Anna Della Rosa

Orlando

dal romanzo di Virginia Woolf

drammaturgia di Fabrizio Sinisi

Al Piccolo Teatro Studio Melato, dal 17 al 22 febbraio 2026, Andrea De Rosa dirige Anna Della Rosa nell’adattamento di uno tra i più originali romanzi del Novecento. Con l’inesauribile vitalità del suo protagonista, Orlando, – prodotto da TPE-Teatro Piemonte Europa, con la drammaturgia di Fabrizio Sinisi, – intreccia biografia e letteratura in un’opera che è un vero e proprio inno alla vita, un monumento di parole e gesti capace di abbattere i confini dei sessi e delle identità.

Con la regia di Andrea De Rosa e la drammaturgia firmata da Fabrizio Sinisi – che integra la nuova traduzione del romanzo curata da Nadia Fusini e i brani epistolari tratti da Scrivi sempre a mezzanotte (Donzelli Editore) – Orlando approda sul palcoscenico nell’interpretazione di Anna Della Rosa. Il 9 ottobre 1927, Virginia Woolf scrive all’amata Vita Sackville-West: «Supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te e la lussuria della tua carne e la seduzione della tua mente… ti secca? Di’ sì o no». Vita non si sottrae, accettando di diventare oggetto, musa, modello e interlocutrice di uno dei romanzi più originali della letteratura moderna. Nasce così Orlando, secondo Fabrizio Sinisi «la più spericolata lettera d’amore che la storia ricordi»: un omaggio e un atto di gioia offerto a una donna e al mondo. Se è vero, come ricorda il regista Andrea De Rosa, che «l’identità è un fantasma», Orlando è un invito a «viaggiare nello spazio e nel tempo, a oltrepassare quello steccato che ci tiene imprigionati nella trappola dell’identità, del maschile, del femminile, e di tutte quelle convenzioni che sono solo il frutto del tempo in cui viviamo». Con l’inesauribile vitalità del suo protagonista – nato uomo nel XVI secolo, vissuto per più di quattrocento anni e, infine, transitato nel Femminile –, l’opera intreccia biografia e letteratura in un monumento di parole e gesti capace di abbattere i confini dei sessi e delle identità.

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli 6 – M2 Lanza), dal 17 al 22 febbraio 2026

Orlando

dal romanzo di Virginia Woolf

e dal carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West

Scrivi sempre a mezzanotte (Donzelli Editore)

drammaturgia Fabrizio Sinisi

traduzione Nadia Fusini

regia Andrea De Rosa

con Anna Della Rosa

scene Giuseppe Stellato

luci Pasquale Mari

suono G.U.P. Alcaro

costumi Ilaria Ariemme

assistente alla regia Paolo Costantini

musica di scena Sinfonia n.6 Patetica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa

Orari: martedì, giovedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.30; domenica ore 16.

Durata: 1 ora senza intervallo

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org