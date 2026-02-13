Le notti bianche allo Spazio Diamante dal 19 febbraio

Dopo il grande successo della scorsa stagione al Teatro Litta di Milano, Le notti bianche arriva a Roma: dal 19 al 22 febbraio sarà in scena allo Spazio Diamante. Un classico capace di conquistare il pubblico con la sua profondità e una bellezza senza tempo. Il celebre racconto di Fëdor Dostoevskij, che ha ispirato molteplici adattamenti teatrali e cinematografici, è un viaggio nell’animo umano, nel desiderio, nella solitudine e nelle possibilità di redenzione attraverso l’amore. Nel racconto, un giovane uomo vive una serie di notti insonni durante le quali si intrecciano sogno e realtà, e incontra una donna, Nastas’ja, con cui condivide il suo tormentato desiderio d’amore, ma anche la paura di affrontare la verità. Portare in scena Le notti bianche offre una straordinaria opportunità per esplorare temi universali come la solitudine esistenziale, la fragilità dell’animo umano e il sogno dell’amore perfetto.