AL TEATRO DUSE CONCITA DE GREGORIO E ERICA MOU IN ‘UN’ULTIMA COSA’

 

‘Cinque invettive, sette donne e un funerale’

Giovedì 19 febbraio 2026 | ore 21

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, giovedì 19 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna va in scena ‘Un’ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale’ di e con Concita De Gregorio. Sul palco con la giornalista e scrittrice ci sarà anche la cantautrice pugliese Erica Mou a fare il controcanto ad un racconto sul femminile e sulla sua potenza di fuoco. Un omaggio alla bellezza, alla forza e alla luce di cinque donne del secolo scorso che conquistano, per una sera, il centro della scena. Sono la poetessa Amelia Rosselli, la pittrice Carol Rama e le fotografe Dora Maar, Vivian Maier e Lisetta Carmi, alle quali De Gregorio dà la parola per l’ultima, definitiva volta, affinché dicano di sé senza diritto di replica altrui.

Mi sono appassionata alle parole e alle opere di alcune figure luminose del Novecento. Donne spesso rimaste in ombra o all’ombra di qualcuno – racconta Concita De Gregorio – ho studiato il loro lessico sino a ‘sentire’ la loro voce, quasi che le avessi di fronte e potessi parlare con loro. Ho avuto, infine, desiderio di rendere loro giustizia. Attraverso la scrittura, naturalmente, non conosco altro modo. A queste cinque donne è dedicata un’orazione funebre, immaginando che siano loro stesse a parlare ai propri funerali per raccontare chi sono e chi sono sempre state. Invettive, perché le parole e le intenzioni sono veementi e risarcitorie”. “Ho usato per comporre i testi soltanto le loro parole – sottolinea la giornalista – parole che hanno effettivamente pronunciato o scritto in vita e, in qualche raro caso, parole che altri, chi le ha amate o odiate, hanno scritto di loro”.

Lo spazio scenico, ideato e curato da Vincent Longuemare, è un gioco di geometrie e quadri luminosi, punti di contatto tra la potenza delle parole di De Gregorio e la voce pura e arcaica di Erica Mou. È così che le cinque protagoniste entrano in scena a teatro, subito prima di uscire di scena nella vita. Come se, un momento prima di sparire, potessero voltarsi verso gli spettatori per dire loro un’ultima cosa.

Teatri di Bari | Rodrigo, Savà Produzioni Creative

Concita De Gregorio, Erica Mou

UN’ULTIMA COSA

Cinque invettive, sette donne e un funerale

di Concita De Gregorio

musica live Erica Mou

regia Teresa Ludovico

spazio scenico e luci Vincent Longuemare

BIGLIETTI                                            Intero          

Platea                                                    33 euro

Prima galleria e palchi                           29 euro

Prima galleria con visibilità ridotta          25 euro

e seconda galleria

         

                   

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER. Funding Partner: Pelliconi.

