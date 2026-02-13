Chaos Lab, dove la scienza s’impara giocando

All'l’Ospedale delle Donne di Roma

La scienza può essere molto divertente. E se ne possono apprendere leggi e princìpi semplicemente giocando. È questo l’obiettivo, centrato con meritato successo, di Chaos Lab, un fantasioso e coinvolgente esempio di “edutainment” (ossia il mix tra educazione e intrattenimento) visitabile a Roma, adatto per tutte le età.

L’esperienza di Chaos Lab si deve alla creatività di Fever, la principale piattaforma tecnologica leader dell’intrattenimento dal vivo, presente in oltre 40 Paesi. Suggestiva è anche la location: è l’Ospedale delle Donne (in piazza San Giovanni in Laterano 74), gioiello architettonico ricostruito nella metà del Seicento su un nosocomio di ben quattro secoli prima.

Varcato l’ingresso, adulti e bambini vengono subito coinvolti nello “Science Show”: un’eccentrica scienziata mostra alcuni facili e divertenti esperimenti (in cui vengono invitati a cimentarsi anche i visitatori), tra l’altro riproducibili anche in casa, fondati sulle leggi della fisica che riguardano le possibili prodigiose relazioni tra l’aria e l’acqua.

Concluso lo spettacolo, si passa alle diverse stanze tematiche. La prima è il Physics Lab: una grande struttura fatta di giochi interattivi dove poter sperimentare la forza, il movimento, l’accelerazione e la collisione degli oggetti (compresa la “magia” delle palline che si possono far galleggiare nell’aria in maniera apparentemente inspiegabile).

Si passa poi all’H2O Lab: un’altra grande struttura di giochi interattivi che mostra come l’acqua possa generare energia e dove è possibile esplorare, mediante i numerosi meccanismi e attrezzature di cui la struttura è composta, nuovi e inaspettati usi dell’acqua.

Abbiamo poi la grande area dei Creativity Lab, dove trovano spazio la “macchina del suono” (che mostra come i suoni si propagano e come si trasmettono i messaggi); la “parete tattile”, ossia una parete fatta di grandi spilli di plastica dove si possono lasciare le impronte del proprio corpo; la Planet Lab, dedicata alla Terra e alle sue risorse; la Chaos Pit, una rivisitazione in chiave scientifica della classica vasca di palline; l’area creativa Sketch & Post, dedicata al disegno e vari giochi digitali; infine la stanza delle costruzioni, dove mediante grandi blocchi colorati si possono dare vita a combinazioni di forme di ogni genere.

Il Chaos Lab, insomma, è davvero un’occasione da non perdere, dove adulti e bambini possono divertirsi imparando, creando e giocando. La struttura si trova a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano 74: è aperta il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.

Marco Togna