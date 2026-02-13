SpettacoloVerona

FONDAZIONE ARENA ABBRACCIA IL CLIMA OLIMPICO

Redazione
Redazione
64
“Gemito, l’arte d’ ‘o pazzo” di Antimo Casertano
La Bohème – Arena di Verona
“Dolore sotto chiave”
English Theatre Milan presenta tre diversi spettacoli in lingua originale
PREMIO SCENARIO 2025
Condividi questo articolo
Articolo precedente Premio Riccardo Bramante edizione 10 febbraio 2026 –
Articolo successivo Orlando

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Quando la pietra torna a parlare
Featured Firenze Prosa
UGO PAGLIAI in IL CANTO DEL CIGNO
Prosa Roma
La-Bayadere_Corpo-di-Ballo-dellOpera-di-Roma-Ombre_ph-Fabrizio-Sansoni-Opera-di-Roma-2023
Teatro dell’Opera di Roma, La Bayadère di Benjamin Pech, fra modernità ed echi fiabeschi
Danza/Balletto Recensioni/Articoli Roma
“Ridere di cuore”, c’è il progetto
Cosenza Recensioni/Articoli