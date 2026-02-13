FONDAZIONE ARENA ABBRACCIA IL CLIMA OLIMPICO

Lo spirito olimpico entra in teatro e diventa occasione di dialogo tra arti, generazioni e linguaggi. Fondazione Arena di Verona partecipa all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il programma che accompagna i Giochi celebrando cultura e creatività italiana, proponendo nelle prossime settimane un ricco calendario di appuntamenti ispirati ai valori dello sport.

Ad aprire il programma sarà la rassegna Musica e Cinema, che intreccia suggestioni cinematografiche ai titoli della Stagione d’Opera e Balletto 2026, creando un ponte ideale tra grande schermo e palcoscenico. Venerdì 20 febbraio alle ore 18, al Teatro Ristori, sarà proiettato il film The Cutting Edge (in Italia noto come Vincere insieme), brillante commedia sportiva-romantica del 1992 diretta da Paul Michael Glaser e scritta da Tony Gilroy.

Ambientato nel mondo delle Olimpiadi invernali di Albertville, il film racconta l’improbabile e appassionante sodalizio tra una talentuosa pattinatrice e un giocatore di hockey su ghiaccio costretto a reinventarsi sul ghiaccio in una nuova disciplina. Tra rivalità, orgoglio e determinazione, la pellicola mette in scena il percorso di crescita personale e artistica dei protagonisti, fino alla conquista di un equilibrio dentro e fuori la pista. Divenuto rapidamente un cult generazionale, con ben tre sequel, The Cutting Edge sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Biglietti: 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto).

Il dialogo tra sport e musica proseguirà con le iniziative collaterali dedicate a L’Olimpiade di Antonio Vivaldi, preziosa gemma barocca del 1734 che Fondazione Arena porta per la prima volta a Verona, eccezionalmente al Teatro Ristori dal 23 febbraio al 1° marzo. Tra queste: giovedì 19 febbraio, alle ore 15, l’anteprima riservata alle scuole nell’ambito della programmazione Arena Young, il progetto dedicato alla formazione del nuovo pubblico. Mentre, alle ore 18, nella Sala Veranda (via dei Mutilati 4), l’incontro di presentazione aperto alla città, organizzato da Fondazione Arena in collaborazione con l’Accademia Filarmonica. A guidare il pubblico alla scoperta del capolavoro vivaldiano sarà lo scrittore e critico musicale Alberto Mattioli, che ne approfondirà contesto storico, struttura drammaturgica e valore musicale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e biglietti sono disponibili online su www.arena.it, alle Biglietterie di via Dietro Anfiteatro e via Roma e nel circuito Vivaticket.