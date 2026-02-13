Premio Riccardo Bramante edizione 10 febbraio 2026 – Tributi a giovani e personalità

delle Istituzioni, Scienze, Giornalismo, Cultura e Spettacolo.

Un’edizione davvero straordinaria l’edizione del Premio Riccardo Bramante – del 10 febbraio scorso. Un parterre di ospiti straordinari e tutti rappresentanti l’eccellenza. Una location all’altezza dell’evento la Sala Refettorio di Palazzo San Macuto in Roma, sede della biblioteca della Camera dei Deputati, che ha visto anche il loro autorevole patrocinio. La Presidente e ideatrice del Premio Ester Campese ha accolto gli ospiti e spiegato in apertura il concept dell’iniziativa portando i saluti dell’On. Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina e quelli del Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana. Riconoscimenti e premi sono stati tributati a personalità di spicco del mondo delle Istituzioni, Giornalismo, Scienze, Cultura e Spettacolo. Riconoscimenti anche ai giovani. Ad affiancare Ester Campese nel panel anche l’attore e regista Francesco Branchetti dalla profonda cultura e conoscenza del Teatro italiano, l’avvocato cassazionista Patrizia Valeri e la saggista e scrittrice Fabia Baldi. Tra le illustri autorità destinatarie del tributo per l’altissima dedizione profusa a beneficio della Società Italiana la Senatrice Cinzia Pellegrino per il significativo contributo alla collettività, il Dott. Vitaliano Esposito per il grande spessore etico, il Dott. Fabio Massimo Gallo che incarna valori di legalità ed impegno civico. Tiziana Primozich Vice Presidente della LIDU, Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo.

Per la Sezione “Giornalisti e Medicina” la Commissione del Premio Bramante – presieduta dal Prof. Tommaso Polidoro, giornalista e Consigliere Nazionale della FNSI i premi sono stati consegnati alla conduttrice economica Annalisa Bruchi nota per il programma “Restart”, a Roberto Inciocchi conduttore su RAI3 di “Agorà. Premiato anche il Vicedirettore di Adnkronos Giorgio Rutelli. Il premio è stato assegnato anche ad Alessandra Costante Segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e Maurizio Molinari già Direttore de «La Repubblica». Riconoscimenti assegnati anche ad illustrissimi rappresentanti della medicina, al Prof. Maria Concetta Fargnoli Direttore Scientifico del S. Gallicano di Roma, al Prof. Francesco Ardito del Policlinico Gemelli, al Prof. Dott. Filippo Lococo sempre del Policlinico Gemelli, al Prof. Dott. Rocco Papalia Nuovo Rettore dell’Università Campus Bio -Medico di Roma. Per lo spettacolo consegnato il premio a Marco Carrara tra i più giovani conduttori Rai, noti i suoi Timeline su Rai 3 e RaiPlay. Il Premio alla carriera è stato consegnato ad un emozionato Maurizio Micheli che lo ha dedicato a chi lavora nel teatro. Riconoscimenti anche ad illustrissimi Direttori Artistici che si spendono instancabilmente in tale ambito. Per la Direzione Artistica premiata quindi Miriam Mesturino del Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli, per avere lavorato con grande dedizione, talento ed impegno, Domenico Pantano figura centrale del teatro calabrese contemporaneo e fondatore del Centro Teatrale Meridionale, e Mario Esposito del Premio Penisola Sorrentina, profondo esperto in cultura, comunicazione pubblica. Il Tributo è stato assegnato anche l’attore Marco Leonardi. Per l’arte, cultura e giovani i conferimenti sono andati al critico teatrale Tommaso Chimenti, a Roberto Schirrmeister esempio virtuoso per il sostegno ai giovani. Premiati anche ai giovani Alessandro Necci, Leone Lombardi, Giulia Isabella Valenzi, Riccardo Leoni e Susanna Maggiulli.

Foto: Mario Giannini