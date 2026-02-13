Quando la pietra torna a parlare

Ci sono luoghi che custodiscono la memoria. E ci sono momenti in cui quella memoria torna a parlare.

NOI FUMMO Vite illustri e meno illustri dal Chiostro dei Morti Vite celebri e vite comuni riaffiorano dalle lapidi del Chiostro. Un percorso di letture itineranti che restituisce voce a uomini e donne svaniti nei secoli. Non un viaggio agli inferi, ma un atto di ascolto: perché ciò che è stato continui a interrogare ciò che siamo. 22 febbraio 2026 – 26 aprile 2026

Ore 16:00 e 17:00

Biglietto unico (spettacolo + visita): € 15,00