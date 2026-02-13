Quando la pietra torna a parlare

FeaturedFirenzeProsa

Ci sono luoghi che custodiscono la memoria.
E ci sono momenti in cui quella memoria torna a parlare.

Nel cuore di Firenze, dentro la Basilica e il Chiostro di Santo Spirito, la pietra si fa parola, l’arte si fa dialogo, la storia si fa presenza viva.

Per il 2026, nell’ambito dei Convegni dedicati all’Umanesimo, promossi dalla Comunità Agostiniana di Santo Spirito, la Compagnia delle Seggiole presenta tre spettacoli speciali che non sono semplici rappresentazioni, ma veri attraversamenti del tempo.

Un percorso in cui architettura, memoria, fede e pensiero si intrecciano, restituendo al pubblico un’esperienza intima, immersiva, irripetibile.

Per il programma completo: Scopri tutti i dettagli
Vite illustri e meno illustri dal Chiostro dei Morti

Vite celebri e vite comuni riaffiorano dalle lapidi del Chiostro. Un percorso di letture itineranti che restituisce voce a uomini e donne svaniti nei secoli. Non un viaggio agli inferi, ma un atto di ascolto: perché ciò che è stato continui a interrogare ciò che siamo.

22 febbraio 2026 – 26 aprile 2026
Ore 16:00 e 17:00
Biglietto unico (spettacolo + visita): € 15,00

Acquista il biglietto
Un viaggio teatrale dentro la Basilica di Santo Spirito. Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero si incontrano, mentre la voce di una donna del popolo fa da contrappunto. Architettura, arte e umanità si fondono in un racconto che restituisce l’anima di un tempio unico.

1 marzo 2026 – 10 maggio 2026
Ore 16:00 e 17:00
Intero € 20,00 – Ridotto € 17,00

Acquista il biglietto
Cosa direbbe Michelangelo dell’uomo di oggi? Nella Sacrestia di Santo Spirito prende forma una conversazione ironica e profonda sul mistero della creazione, sul sacro e sullo sguardo umano. Un dialogo impossibile che rende visibile ciò che spesso resta nascosto.

22 marzo 2026 – 24 maggio 2026
Ore 16:00 e 17:00
Biglietto unico (visita + spettacolo): € 15,00

Acquista il biglietto
Il teatro non entra nei luoghi per raccontarli.
Entra per ascoltarli.

E per restituirci, per un istante,
la voce di ciò che credevamo silenzioso.

I posti sono limitati. Prenotazione consigliata.
Per informazioni: 333 2284784
(tutti i giorni dopo le 14:00)
