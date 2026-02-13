Voci dell’Umanesimo a Santo Spirito
Quando la pietra torna a parlare
Ci sono luoghi che custodiscono la memoria.
Nel cuore di Firenze, dentro la Basilica e il Chiostro di Santo Spirito, la pietra si fa parola, l’arte si fa dialogo, la storia si fa presenza viva.
Per il 2026, nell’ambito dei Convegni dedicati all’Umanesimo, promossi dalla Comunità Agostiniana di Santo Spirito, la Compagnia delle Seggiole presenta tre spettacoli speciali che non sono semplici rappresentazioni, ma veri attraversamenti del tempo.
Un percorso in cui architettura, memoria, fede e pensiero si intrecciano, restituendo al pubblico un’esperienza intima, immersiva, irripetibile.
NOI FUMMO
Vite illustri e meno illustri dal Chiostro dei Morti
Vite celebri e vite comuni riaffiorano dalle lapidi del Chiostro. Un percorso di letture itineranti che restituisce voce a uomini e donne svaniti nei secoli. Non un viaggio agli inferi, ma un atto di ascolto: perché ciò che è stato continui a interrogare ciò che siamo.
22 febbraio 2026 – 26 aprile 2026
…CHE NEL MONDO NON SE NE TROVA UNA SIMILE…
Un viaggio teatrale dentro la Basilica di Santo Spirito. Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero si incontrano, mentre la voce di una donna del popolo fa da contrappunto. Architettura, arte e umanità si fondono in un racconto che restituisce l’anima di un tempio unico.
1 marzo 2026 – 10 maggio 2026
INSEGUIRE L’INVISIBILE
Cosa direbbe Michelangelo dell’uomo di oggi? Nella Sacrestia di Santo Spirito prende forma una conversazione ironica e profonda sul mistero della creazione, sul sacro e sullo sguardo umano. Un dialogo impossibile che rende visibile ciò che spesso resta nascosto.
22 marzo 2026 – 24 maggio 2026
|Il teatro non entra nei luoghi per raccontarli.
Entra per ascoltarli.
E per restituirci, per un istante,
I posti sono limitati. Prenotazione consigliata.
|Per informazioni: 333 2284784
(tutti i giorni dopo le 14:00)