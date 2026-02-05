Teatro Kopó, arriva l’incanto delle bolle giganti

Sabato 7 febbraio alle ore 16:30

Un Carnevale di Magia e Sapone: al Teatro Kopó arriva l’incanto delle bolle gigantiIl sipario del Teatro Kopó si apre su un mondo dove l’impossibile diventa leggero come l’aria. Sabato 7 febbraio alle ore 16:30, la scena si trasformerà in un laboratorio di meraviglie per uno spettacolo unico che fonde l’arte della giocoleria, la comicità del clown e l’eterea bellezza delle bolle di sapone.

Il Viaggio: Dalla polvere magica alla giostra di bolle

L’esperienza inizia con un’immersione totale nel mondo magico: attraverso giochi interattivi di giocoleria, il pubblico parteciperà alla creazione di una speciale “polvere magica”. Sarà questo l’ingrediente segreto che permetterà ai piccoli spettatori di trasformarsi in maghi provetti, pronti a usare le proprie braccia come vere e proprie bacchette magiche.

Tra gag clownesche e momenti di magia comica che strapperanno risate a non finire, lo spettacolo scivolerà dolcemente verso il cuore dell’evento: l’incontro con l’acqua e il sapone.

Non sarà solo un piacere per gli occhi. I bambini saranno stimolati a esercitare il loro pensiero attivo, interrogandosi sui segreti scientifici e poetici che si celano dietro l’iridescenza.

Il climax dello show vedrà la partecipazione corale di tutto il pubblico per dare vita a una vera e propria giostra funzionante di bolle di sapone, un momento di pura poesia visiva che lascerà tutti senza fiato.

Grandi e piccini sono caldamente invitati a venire a teatro mascherati per rendere il pomeriggio ancora più colorato e festoso.

DETTAGLI EVENTO

Data: Sabato 7 Febbraio 2026

Orario: 16:30

Luogo: Teatro Kopó, Via Vestricio Spurinna, 47, Roma

Consigliato per: Famiglie e bambini dai 3 agli 8 anni

Di e con: Fabio Esposito