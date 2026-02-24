Teatro Vittoria, L’imbarazzo della scelta – Siete voi a scegliere il seguito della storia!

In prima nazionale la commedia interattiva. Dal 26 febbraio al 15 marzo 2026

Dal 26 febbraio al 15 marzo 2026 va in scena in prima nazionale la commedia interattiva L’imbarazzo della scelta – Siete voi a scegliere il seguito della storia! di Sébastien Azzopardi e Sacha Danino

La commedia interattiva che fa ridere Parigi dal 2020 ad oggi con più di 1000 repliche. Vincitrice del premio “Les étoiles du Parisien” 2020 e nomination al premio Molière 2022 come miglior commedia

con Stefano Messina, Carlo Lizzani, Chiara Bonome, Chiara David, Raffaele De Vita.

Nel giorno del suo compleanno Max si rende conto di stare vivendo solo a metà. Vorrebbe cambiare il corso del suo destino, ma è paralizzato dalla paura di fare la scelta sbagliata e così decide di chiedere consiglio ai suoi più cari amici: il pubblico! Amore, lavoro, amicizia, famiglia… Max ha veramente bisogno di aiuto! Lo spettacolo si rinnova ogni sera con gli attori pronti a rappresentare in tempo reale tutte le 8 trame possibili più una ventina di altre variabili decise rigorosamente in tempo reale dal pubblico in sala in un coinvolgente confronto con Max che darà origine a momenti di grande comicità ma anche di riflessione perché non sarà sempre facile decidere, capiterà spesso di trovarsi di fronte a… L’imbarazzo della scelta!