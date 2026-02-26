X EDIZIONE DI TEATRO IN PROVINCIA

Progetto C.E.N.D.I.C. in collaborazione con Federazione AUT-AUTORI
Riparte TEATRO IN PROVINCIA, ideato e coordinato da Duska Bisconti per il C.E.N.D.I.C.
La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, ha l’obiettivo di diffondere, soprattutto nei piccoli centri, le opere dei drammaturghi italiani contemporanei attraverso letture di corti teatrali nei luoghi, come le città di provincia, in cui di solito si esporta passivamente il teatro prodotto nelle grandi città.
La corsa delle opere inedite nei teatri italiani prevede 2 maratone in 6 teatri per 12 autori, che si concluderà a inizio estate a Novara.
Questa variegata “palestra per autori”, anche quest’anno avrà come protagonista il pubblico che indicherà in ogni “maratona di corti”, quelli più graditi. La manifestazione si svolgerà nei teatri dislocati nella provincia italiana, con una serie di letture di testi degli autori aderenti al CENDIC, i cui corti teatrali, senza alcuna selezione preventiva, sono proposti al pubblico per avere un immediato riscontro di gradimento dell’opera. Questo per rispettare lo spirito dell’iniziativa che intende rimanere una vera e propria palestra di “allenamento” per l’autore nel suo confronto col pubblico.
Gli interventi sono strutturati in due serate ad eccezione di Capena (Rm) che svolgerà le due maratone in un giorno solo in orari diversi
TEATRO IN PROVINCIA è un’iniziativa che si è distinta, nelle scorse edizioni, per la passione con cui il pubblico ha espresso il suo gradimento sulle opere degli autori. Universali e fortemente attuali le tematiche scelte per questa X edizione:
. LA GUERRA
. LA VITA È TUTTA UN QUIZ
. L’EUROPA E GLI ALTRI
. LA LIBERTA’
. INTELLIGENZA ARTIFICIALE
. L’AMORE
. IL CORAGGIO DELLE IDEE
. LA SOLITUDINE
La serata conclusiva, in cui il pubblico voterà la sua preferenza per i quattro corti finalisti, si terrà a Roma, a fine giugno 2026.
Di seguito il calendario completo dei teatri e i nomi degli autori di ogni maratona.
BUCINE (AREZZO)
Teatro comunale – Comp. DIESIS TEATRANGO
8 maggio maratona 1 – 29 maggio maratona 2
Per info: info-diesisteatrango.it
CAPENA (ROMA)
SPAZIO DamArte off theatre via Capena Rignano 41, Capena – compagnia DamArte
17 aprile ore 18,30 maratona 1 – maratona 2 ore 21
Per info: compagniadamarte@gmail.com
CHIANCIANO TERME (SIENA)
Teatro Caos viale Dante 4/c – Comp. LST TEATRO
14 aprile maratona 1 – 21 aprile maratona 2
Ore 18 per dettagli consultare il sito: lst- teatro.it/teatro-caos/
CHIETI
ASS.IL CANOVACCIO – PICCOLO TEATRO DELLO SCALO
Via Pescara 205 tel 3283257210
27 marzo maratona 1 – 24 aprile maratona 2
Ore 21 – per dettagli: www.piccoloteatrodelloscalo.it
NOVARA
CABIRIA TEATRO
Date in via di definizione per info
AUTORI
MARATONA 1
CHIARA ROSSI – IL PONTE DEI DISTACCHI
ORESTE BEVELLI – CHE NE SAPEVO IO? OVVERO…..
VALENTINA CONFUORTO – OGNI TUO DESIDERIO
ALBERTO PATELLI – PARLAVAMO
SERENA PICCOLI – UNA FINE INGLORIOSA
RODOLFO ANDREI – DISCONNETTERSI PER RITROVARSI
MARATONA 2
MARIA GABRIELLA OLIVI – OCHO CORTADO
DUSKA BISCONTI – UNA PAGELLA IN MARE
MASSIMILIANO PERROTTA – MIGNOLINO MIGNOLETTO
ANTONIO SAPIENZA – IL SUBLIME
GENNARO FRANCIONE – LA BALLERINA TRISTE
GUGLIELMO MASETTI ZANNINI – QUANDO TUTTO QUESTO SARA’ FINITO