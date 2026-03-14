Al “Roccella Summer Festival” approda Arisa

Il prossimo 21 agosto al Teatro al Castello l'artista lucana porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico

Ci sarà anche Arisa nel programma del Roccella Summer Festival 2026. Il concerto dell’artista si svolgerà il 21 agosto, nell’ambito della consueta rassegna estiva al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara, poi giunta quarta, e con il brano nella Top10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa ha annunciato infatti le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. Saranno ben 14 concerti in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto.

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti. Ricordiamo che Arisa è molto legata al Festival di Sanremo: lì nel 2009 si è fatta conoscere al pubblico vincendo la sezione “Nuove proposte” con il brano “Sincerità”. Bisognerà aspettare il 2012 per vederla arrivare seconda con “La notte”, prima della consacrazione con la vittoria nel 2014 di “Controvento”. Prima dell’ultima edizione del Festival, Arisa è tornata sul palco dell’Ariston in più occasioni come ospite o per duettare nelle serate dedicate alle cover.

I biglietti sono in prevendita su ticketone.it e nei punti vendita abituali.