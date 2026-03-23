Da martedì 24 a domenica 29 marzo
César Brie
Nel tempo che ci resta
Da martedì 24 a domenica 29 marzo
Campo Teatrale, Milano
Torna a Milano, da martedì 24 a domenica 29 marzo, Nel tempo che ci resta, elegia scritta e diretta da César
Brie e dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (martedì ore 20,00, mercoledì, giovedì e venerdì ore
21,00, sabato ore 19,30, domenica ore 18,30). La vita privata e l’umanità dei due magistrati uccisi dalla mafia
continuano a emozionare, il loro esempio continua ad illuminare e a sostenere chi dopo oltre 30 anni dalla loro
morte chiede verità e giustizia. Uno spettacolo di teatro civile, necessario per comprendere la tragicità delle
vicende umane dei due magistrati e la svolta che riuscirono a imprimere alla Storia italiana, interpretato dallo
stesso Brie assieme a Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile. La
drammaturgia di César Brie distilla dall’enorme mole di informazioni lo stretto necessario a tenere in equilibrio
la Storia e la Memoria, il pubblico con il privato, senza diventare un ritratto eroico o scadere nella retorica per
lasciare invece spazio a uno spettacolo capace di toccare il cuore, strappare qualche sorriso e risvegliare la
coscienza.
César Brie nasce a Buenos Aires nel 1954 ed è, nel 1971, uno dei fondatori della Comuna Baires. Nel marzo
1974, in seguito al rapimento di uno dei membri della compagnia, il gruppo si trasferisce in Italia. Brie si
separa dalla Comuna Baires nel 1975 e lavora al centro Sociale Isola di Milano, dove fonda e dirige il Teatro
Tupac Amaru con Danio Manfredini. Quando si instaura la dittatura militare in Argentina, il Consolato
argentino di Milano gli ritira il passaporto e si vede costretto a chiedere asilo politico; l’Italia lo nega ma l’Alto
Commissario per le Nazioni Unite accetta la sua domanda, e Brie può vivere in Italia con il documento
rilasciatogli da questo organismo. Nel 1980 si trasferisce in Danimarca per lavorare con Iben Nagel
Rasmussen fino al 1990, quando fonda in Bolivia il Teatro de los Andes col quale lavorerà fino al 2009. Dal
2016 vive tra l’Argentina e l’Italia.
Nel tempo che ci resta
testo e regia César Brie
con César Brie, Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile
produzione Campo Teatrale / Teatro dell’Elfo
musiche Pablo Brie – variazioni su temi di Verdi
arrangiamenti musicali Matìas Wilson
luci Stefano Colonna
foto Laila Pozzo
assistenti alla regia Adele Di Bella e Francesco Severgnini
allestimenti scenici Camilla Gaetani e Francesca Biffi
tappeto Giancarlo Gentilucci
da martedì 24 a domenica 29 marzo
martedì ore 20,00
mercoledì, giovedì e venerdì ore 21,00
sabato ore 19,30
domenica ore 18,30
ORARI BIGLIETTERIA
Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a
Dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00
Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi, 10
Solo nei giorni di spettacolo, da mezz’ora prima dell’inizio della replica.
INGRESSO
via Cambiasi, 10 (MM2 Udine / Linee bus 55-62)
CAMPO TEATRALE
Via Cambiasi 10 – 20131, Milano
Tel 02 26 11 31 33
www.campoteatrale.it
Metro MM2 Udine-Lambrate
Linee di superficie 55-62