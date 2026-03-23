Da martedì 24 a domenica 29 marzo

César Brie

Nel tempo che ci resta

Da martedì 24 a domenica 29 marzo

Campo Teatrale, Milano

Torna a Milano, da martedì 24 a domenica 29 marzo, Nel tempo che ci resta, elegia scritta e diretta da César

Brie e dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (martedì ore 20,00, mercoledì, giovedì e venerdì ore

21,00, sabato ore 19,30, domenica ore 18,30). La vita privata e l’umanità dei due magistrati uccisi dalla mafia

continuano a emozionare, il loro esempio continua ad illuminare e a sostenere chi dopo oltre 30 anni dalla loro

morte chiede verità e giustizia. Uno spettacolo di teatro civile, necessario per comprendere la tragicità delle

vicende umane dei due magistrati e la svolta che riuscirono a imprimere alla Storia italiana, interpretato dallo

stesso Brie assieme a Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile. La

drammaturgia di César Brie distilla dall’enorme mole di informazioni lo stretto necessario a tenere in equilibrio

la Storia e la Memoria, il pubblico con il privato, senza diventare un ritratto eroico o scadere nella retorica per

lasciare invece spazio a uno spettacolo capace di toccare il cuore, strappare qualche sorriso e risvegliare la

coscienza.

César Brie nasce a Buenos Aires nel 1954 ed è, nel 1971, uno dei fondatori della Comuna Baires. Nel marzo

1974, in seguito al rapimento di uno dei membri della compagnia, il gruppo si trasferisce in Italia. Brie si

separa dalla Comuna Baires nel 1975 e lavora al centro Sociale Isola di Milano, dove fonda e dirige il Teatro

Tupac Amaru con Danio Manfredini. Quando si instaura la dittatura militare in Argentina, il Consolato

argentino di Milano gli ritira il passaporto e si vede costretto a chiedere asilo politico; l’Italia lo nega ma l’Alto

Commissario per le Nazioni Unite accetta la sua domanda, e Brie può vivere in Italia con il documento

rilasciatogli da questo organismo. Nel 1980 si trasferisce in Danimarca per lavorare con Iben Nagel

Rasmussen fino al 1990, quando fonda in Bolivia il Teatro de los Andes col quale lavorerà fino al 2009. Dal

2016 vive tra l’Argentina e l’Italia.

Nel tempo che ci resta

testo e regia César Brie

con César Brie, Marco Colombo Bolla, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubile

produzione Campo Teatrale / Teatro dell’Elfo

musiche Pablo Brie – variazioni su temi di Verdi

arrangiamenti musicali Matìas Wilson

luci Stefano Colonna

foto Laila Pozzo

assistenti alla regia Adele Di Bella e Francesco Severgnini

allestimenti scenici Camilla Gaetani e Francesca Biffi

tappeto Giancarlo Gentilucci

da martedì 24 a domenica 29 marzo

martedì ore 20,00

mercoledì, giovedì e venerdì ore 21,00

sabato ore 19,30

domenica ore 18,30

ORARI BIGLIETTERIA

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

Dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi, 10

Solo nei giorni di spettacolo, da mezz’ora prima dell’inizio della replica.

INGRESSO

via Cambiasi, 10 (MM2 Udine / Linee bus 55-62)

CAMPO TEATRALE

Via Cambiasi 10 – 20131, Milano

Tel 02 26 11 31 33

www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate

Linee di superficie 55-62