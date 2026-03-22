A Busto Arsizio “Eventi in jazz” chiude alla grande

Una serata speciale con la presenza di tanti eccellenti musicisti per un appuntamento ai confini tra jazz, world music, musica d’autore e soul: per l’evento di chiusura della rassegna Eventi in Jazz, sabato 28 marzo il Teatro Sociale di Busto Arsizio (Va) ospiterà un concerto davvero imperdibile con la presenza del cantautore Francesco Tricarico, di recente protagonista al Festival di Sanremo accanto a Francesco Gabbani.

Insieme a lui si alterneranno sul palco del Delia Cajelli il trio del jazzista Michele Fazio (affiancato da due eccezionali musicisti come il bassista argentino Carlos Buschini, il batterista Mimmo Campanale), il fisarmonicista Fausto Beccalossi, tra i più apprezzati esponenti mondiali dello strumento, già al fianco del chitarrista e compositore Al Di Meola e di altri grandi big del panorama mondiale, Ronnie Jones, da anni punto di riferimento della musica soul sulla scena europea e internazionale, e la talentuosa cantante Dagmar Segbers, protagonista di una memorabile serata proprio a Busto Arsizio la scorsa estate nell’ambito della rassegna JAZZaltro.

Quella di sabato 28 marzo sarà, dunque, una serata unica e irripetibile, con la presenza di un cast artistico di altissimo livello, in grado di soddisfare i palati più fini. Il concerto concluderà la 24.a edizione del BA Film Festival, a suggello della settimana dedicata al cinema in programma a Busto Arsizio.

Voluto dagli organizzatori d’intesa con l’amministrazione comunale e la direzione artistica del BA Film Festival, il concerto sostituisce lo spettacolo Sud dell’attore e regista Sergio Rubini, rinviato a causa del protrarsi di circostanze impreviste e indipendenti dalla volontà dell’attore e regista pugliese.

Sud restano validi per il concerto. Chi, invece, volesse richiederne il rimborso, potrà farlo tramite la piattaforma Vivaticket. I biglietti per la data di sabato 28 marzo sono disponibili in prevendita al link www.vivaticket.com/it/ticket/ michele-fazio-trio-francesco- tricarico-ronnie-jones-dagmar- segbers-fausto-beccalossi/ 292560 . Quelli già acquistati per lo spettacolorestano validi per il concerto. Chi, invece, volesse richiederne il rimborso, potrà farlo tramite la piattaforma Vivaticket.

EVENTI IN JAZZ – Sabato 28 marzo 2026, ore 21.

Teatro Sociale Delia Cajelli, via D. Alighieri 20, Busto Arsizio (Va).

Concerto con Francesco Tricarico, Michele Fazio, Carlos Buschini, Mimmo Campanale, Fausto Beccalossi, Ronnie Jones e Dagmar Segbers.