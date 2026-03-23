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GREG CELEBRITY ROAST

Redazione
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60

1° aprile - 20:30

Il Gabbiano di Čechov con accenti di musical
“Padri e figli” con la regia di Fausto Russo Alesi
Marco Masini
Il Padel nostro
Roma Culture, i nuovi appuntamenti fino al 5 luglio
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