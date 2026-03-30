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Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Redazione Roma
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Gli eventi dal 29 giugno al 5 aprile

Al via una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e Casa del Jazz di Roma.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 29 marzo
Delia
Sala Santa Cecilia ore 20

Lunedì 30 marzo
Una Storia Unica
Sala Sinopoli ore 20

Lunedì 30 marzo
Lezioni di Letteratura 2026
Chiara Francini
“La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda
Teatro Studio Borgna ore 19.30

Mercoledì 1 aprile
Primavera Unplugged
Sala Petrassi ore 21

Domenica 5 aprile
K-POP music is coming soon
Sala Sinopoli ore 18 e ore 21

CASA DEL JAZZ

Domenica 29 marzo ore 18 e ore 20
Fabio Zeppetella Special Quartet feat. Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi & Roberto Gatto
Sala Armando Trovajoli

Un rumore speciale, a cura di Camillo Brezzi, Luigi Burroni, Natalia Cangi, Loretta Veri
NESSUNO DOPO DI TE
Il Quirino in Galleria Sciarra, Parola di Wurlitzer
Teatro Parioli, Bacco, tabacco… e cenere – Poco Diritto E Molto Rovescio
Teatro Vittoria, Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci in Il Carnevale degli insetti
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