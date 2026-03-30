Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Gli eventi dal 29 giugno al 5 aprile
Al via una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e Casa del Jazz di Roma.
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 29 marzo
Delia
Sala Santa Cecilia ore 20
Lunedì 30 marzo
Una Storia Unica
Sala Sinopoli ore 20
Lunedì 30 marzo
Lezioni di Letteratura 2026
Chiara Francini
“La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda
Teatro Studio Borgna ore 19.30
Mercoledì 1 aprile
Primavera Unplugged
Sala Petrassi ore 21
Domenica 5 aprile
K-POP music is coming soon
Sala Sinopoli ore 18 e ore 21
CASA DEL JAZZ
Domenica 29 marzo ore 18 e ore 20
Fabio Zeppetella Special Quartet feat. Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi & Roberto Gatto
Sala Armando Trovajoli