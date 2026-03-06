Il Politeama porta la lirica a scuola

La prima edizione del progetto “Lirica a scuola”, promossa dalla Fondazione Politeama e sostenuta dalla Regione Calabria, ha rappresentato una nuova sfida ideata dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce per avvicinare i più piccoli al mondo della lirica, rendendoli protagonisti attivi di un’esperienza coinvolgente e partecipata. Nella prima fase, guidati dal musicista Giulio De Carlo e dalla cantante lirica Marianna Monterosso, gli alunni dell’Istituto comprensivo Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio e del Convitto nazionale Galluppi di Catanzaro hanno intrapreso un percorso alla scoperta dell’intonazione, della ritmica, della vocalità, culminato nell’esecuzione di alcuni brani corali de “Il Barbiere di Siviglia”, appositamente trascritti per coro di voci bianche.

Non solo musica, il progetto ha offerto anche l’occasione di immergersi nella storia, nei personaggi e negli aneddoti dell’opera di Rossini, grazie al divulgatore Marco Calabrese che ha accompagnato i bambini con linguaggio semplice e adatto ai piccoli uditori, con un secondo appuntamento settimanale dedicato alla guida all’ascolto e allo studio dei personaggi, uno per ogni lezione. Al lavoro in classe ha fatto seguito una sessione intensiva di prove artistiche e tecniche al fianco dei professionisti: il cast artistico dell’opera composto dai cantanti, dall’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta da Giovanni Pompeo, dal coro lirico Cilea e dal regista Carlos Branca. Il momento più intenso e significativo è arrivato, dunque, con l’esibizione sul palco, davanti ad una platea gremita di piccoli spettatori, in un clima di grande energia e condivisione.

“Il progetto pilota con cui il Politeama è voluto entrare per la prima volta nelle scuole ha lanciato un messaggio importante: il linguaggio della lirica è universale e senza tempo e può essere capace di stimolare riflessioni e fantasia anche tra i più piccoli se lo si propone nel modo giusto”, ha commentato la Sovrintendente Antonietta Santacroce. “Il canto corale ha offerto l’opportunità di condividere, con giocosità, un momento di ascolto, collaborazione, rispetto e gioco di squadra. La reazione dei bambini, specialmente nello scoprire dal vivo i meccanismi della messa in scena teatrale, è stata avvincente e crediamo che questa esperienza possa davvero lasciare un segno positivo nella loro crescita. Un progetto che ci auguriamo possa ripetersi e svilupparsi ancora di più con la partecipazione e la collaborazione delle scuole del territorio”.

“Lirica a scuola” è tra i progetti beneficiari dell’Avviso pubblico sostegno e promozione turistica e culturale della Regione Calabria – Dipartimento turismo – finanziato con risorse Poc 2014/ 2020- az. 6.8.3.

